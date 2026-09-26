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Iranul insistă asupra unei soluții diplomatice după ce Trump a respins planul de redeschidere a Strâmtorii Ormuz

Iranul a insistat duminică că doar diplomația poate rezolva conflictul său cu Statele Unite și Israel, după ce președintele american Donald Trump a declarat că a respins propunerea iraniană de a redeschide Strâmtoarea Ormuz și de a pune capăt luptelor.
Iranul insistă asupra unei soluții diplomatice după ce Trump a respins planul de redeschidere a Strâmtorii Ormuz
Sursa foto: Wen Xinnian/Xinhua/ABACAPRESS.COM
Ioana Târziu
27 sept. 2026, 02:27, Știri externe
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„Condițiile noastre sunt clare și orice acțiune de redeschidere a Strâmtorii Ormuz depinde de îndeplinirea acestor condiții”, a scris ministrul iranian de Externe, Abbas Araqchi, pe rețelele de socializare.

Acesta a adăugat că „doar o soluție negociată îi poate scoate din acest impas”, potrivit Reuters.

Iranul a anunțat o propunere de pace la începutul acestei săptămâni, la Adunarea Generală a ONU de la New York. Țara a spus că planul a fost transmis americanilor prin intermediul mediatorilor din Qatar.

Sâmbătă, președintele american Donald Trump a respins acest plan. El a susținut că disperarea îi motivează pe iranieni să ajungă la un acord privind principala cale navigabilă.

„Vor să încheie o înțelegere pentru a deschide imediat Strâmtoarea Ormuz, pentru că pierd enorm”, a declarat liderul SUA reporterilor de la Casa Albă.

Nu a fost trimisă oficial respingerea planului de americani

În ciuda declarațiilor publice ale lui Trump, mediatorii care facilitează discuțiile dintre SUA și Iran cu Statele Unite nu au transmis oficial o respingere a planului de către SUA, potrivit lui Araqchi.

„Așteptăm ca mediatorii să ne transmită opiniile definitive și vom lua o decizie pe baza acestora”, a scris ministrul iranian.

Wall Street Journal a relatat pentru prima dată că Trump a respins propunerea iraniană, citând oficiali americani anonimi.

Un oficial american declarase anterior că discuțiile cu Iranul prin intermediul mediatorilor au fost „pozitive și constructive”, potrivit sursei citate.

Propunerea, transmisă SUA prin intermediul unor mediatori la începutul acestei săptămâni, prevede ca Statele Unite să îndeplinească anumite condiții în termen de șapte zile pentru a relua discuțiile și a redeschide strâmtoarea, a declarat anterior ministrul iranian de Externe.

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