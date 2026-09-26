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Accident aviatic soldat cu patru morți, după ce un elicopter s-a prăbușit în urma unor probleme tehnice

Un elicopter s-a prăbușit în apropiere de orașul canadian Montreal din cauza unor dificultăți tehnice. În urma impactului, toate cele patru persoane aflate la bord și-au pierdut viața.
Accident aviatic soldat cu patru morți, după ce un elicopter s-a prăbușit în urma unor probleme tehnice
Sursa foto: Pixabay
Ioana Târziu
27 sept. 2026, 01:32, Știri externe
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Poliția a anunțat că elicopterul s-a prăbușit la sud-est de orașul Montreal.

Audrey-Anne Bilodeau, purtătoare de cuvânt a poliției provinciale Sûreté du Québec, a declarat că elicopterul ar fi întâmpinat dificultăți înainte de a se prăbuși în jurul orei locale 14:30, în municipalitatea Sainte-Brigide-d’Ibervil.

Pompierii au reușit să stingă incendiul în decurs de o oră de la accident, dar cei patru ocupanți au fost declarați morți la fața locului, a adăugat Bilodeau, potrivit AP.

La momentul actual, nu se cunoaște cu exactitate cauza producerii accidentului.

Purtătorul de cuvânt a declarat că elicopterul pare să fi fost o aeronavă privată.

Consiliul pentru Siguranța Transporturilor din Canada a trimis anchetatori la locul accidentului.

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