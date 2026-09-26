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SUA și China, consens privind tarifele pentru mărfuri de 30 de miliarde de dolari. Un nou canal pentru incidente AI

Statele Unite și China au ajunsa un consens privind un tratament tarifar mai favorabil pentru mărfuri în valoare de 30 de miliarde de dolari în fiecare direcție. Washingtonul și Beijingul au convenit și asupra creării unui canal bilateral de comunicare pentru incidente legate de inteligența artificială.
SUA și China, consens privind tarifele pentru mărfuri de 30 de miliarde de dolari. Un nou canal pentru incidente AI
Donald Trump și Xi Jinping, la Casa Albă/sursa foto: Pool/ABACA/Abaca Press/Hepta
Maria Miron
26 sept. 2026, 16:38, Știri externe
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Înțelegerea face parte din rezultatele vizitei de stat pe care președintele chinez Xi Jinping a efectuat-o la Washington, unde a avut discuții cu liderul american Donald Trump.

Potrivit Casei Albe, cele două țări au ajuns la un consens asupra unor recomandări pentru aplicarea unor tarife mai favorabile mărfurilor care nu sunt considerate sensibile sau strategice, în valoare de 30 de miliarde de dolari în fiecare direcție.

SUA vor putea exporta în China, în noile condiții, produse agricole, pește și fructe de mare, lemn și produse din lemn, cosmetice și dispozitive medicale. La rândul său, China va putea exporta în SUA electrocasnice mici, jucării, decorațiuni pentru sărbători și scaune auto pentru copii.

Cele două părți au lansat și un grup de lucru pentru eliminarea unor bariere privind accesul pe piață în sectorul agricol.

China s-a angajat, de asemenea, să importe cel puțin 10 milioane de tone de cărbune din Statele Unite în 2027 și aceeași cantitate în 2028.

Washingtonul și Beijingul continuă în paralel discuțiile privind problemele din lanțurile de aprovizionare cu pământuri rare și alte minerale critice.

Xi Jinping: Rezultate economice „reciproc avantajoase”

Beijingul a prezentat sâmbătă rezultatele vizitei lui Xi Jinping în Statele Unite. Potrivit Ministerului chinez de Externe, Xi a declarat că cele două țări au obținut rezultate economice și comerciale „reciproc avantajoase”.

Liderul chinez a transmis că rezultatele economice și comerciale obținute în timpul vizitei sunt „reciproc avantajoase” și vor fi bine primite de populațiile celor două țări și de comunitatea internațională.

SUA și China creează un canal pentru incidente legate de AI

Potrivit Casei Albe, Washingtonul și Beijingul vor deschide un canal bilateral de comunicare pentru gestionarea incidentelor legate de inteligența artificială și vor purta discuții despre riscurile și beneficiile acestei tehnologii. Prima rundă de dialog este prevăzută până în noiembrie 2026.

Xi Jinping a declarat că, deși Statele Unite și China concurează în domeniul inteligenței artificiale, cele două țări au „și mai multe motive să coopereze”. Liderul chinez a vorbit despre continuarea dialogului privind riscurile și beneficiile AI, prevenirea utilizării abuzive a tehnologiei și menținerea controlului uman asupra sistemelor de inteligență artificială.

Trump și Xi au convenit și să folosească termenul „super intelligence” în loc de „artificial intelligence” pentru tehnologiile emergente vizate de dialogul bilateral.

Cei doi lideri au discutat și despre Rusia, Coreea de Nord și Iran. Trump și Xi au convenit că Iranul nu trebuie să dețină o armă nucleară și că nicio țară sau instituție nu ar trebui să poată impune taxe de tranzit pe căile navigabile internaționale, a comunicat Casa Albă.

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