Ucraina anunță un nou proiect militar. Ce este „Armata Roboților” și ce va face pe front

Fostul ministru ucrainean al Apărării, Mykhailo Fedorov, a anunțat un nou proiect de apărare, denumit „Armata Roboților”, care prevede dezvoltarea unor roboți umanoizi capabili să îndeplinească sarcini simple pe front în locul soldaților. Proiectul a fost prezentat sâmbătă.

Potrivit Ukrainska Pravda, noul proiect continuă conceptul „Air. Land. Economy”, la care echipa lui Fedorov lucrează de la începutul invaziei ruse pe scară largă în Ucraina.

„Vor exista roboți umanoizi care vor îndeplini sarcini simple: reîncărcarea unei mitraliere, înlocuirea unei baterii sau instalarea unui senzor. Acestea sunt lucruri pe care un robot poate fi învățat rapid să le facă și pe care le poate executa după o desfășurare rapidă pe câmpul de luptă”, a declarat Fedorov.

Primul obiectiv: un robot să ucidă un soldat rus

Fostul ministru al Apărării a precizat că primul obiectiv al proiectului „Armata Roboților” este ca, în termen de șase luni de la lansarea programului, un robot umanoid să ucidă un soldat rus.

Un alt obiectiv este desfășurarea, în primele 12 luni, a primei operațiuni în care roboții și dronele să acționeze împreună, sistemele „comunicând” între ele prin intermediul unor algoritmi.

Echipa lui Fedorov consideră că proiectul ar putea schimba modul în care este perceput viitorul războiului.

Roboții ar urma să opereze alături de drone

Proiectul prevede dezvoltarea unui ecosistem tehnologic de către o „mare companie privată de tehnologie”.

Roboții umanoizi ar urma să opereze autonom împreună cu drone aeriene, vehicule terestre fără echipaj și alte tipuri de arme fără pilot.

Fedorov a anunțat că proiectul caută în prezent ingineri, echipe și specialiști din Ucraina și din țările occidentale, precum și investiții pentru dezvoltarea unor roboți capabili să înlocuiască soldații de infanterie ucraineni pe câmpul de luptă.

Proiectul include și rachete interceptoare și sisteme bazate pe inteligență artificială

„Armata Roboților” nu se limitează la roboții umanoizi. Proiectul include și dezvoltarea unor rachete interceptoare cu cost redus și a unor sisteme de atac bazate pe inteligență artificială.

Companiile ucrainene și străine din domeniul apărării, specializate în software, producția de armament și alte tehnologii, sunt invitate să participe la proiect.

Fedorov pregătește și o companie de tehnologie pentru apărare

La începutul lunii septembrie 2026, Fedorov a anunțat că intenționează să înființeze propria companie de tehnologie pentru apărare, iar directorul general al unei companii americane, ar urma să fie principalul investitor.

De asemenea, la Kiev este în curs de înființare un fond de investiții destinat companiilor din industria de apărare, care ar urma să finanțeze atât startup-uri, cât și producători deja existenți.