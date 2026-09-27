China trimite alți doi urși panda uriași în Statele Unite, într-o nouă manifestare a „diplomației panda”

Urșii panda sunt extrem de populari în întreaga lume, iar China le folosește ca instrument diplomatic pentru a-și cultiva legăturile cu alte țări.

Denumiți Ping Ping și Fu Shuang, cei doi urși au decolat de pe Aeroportul Internațional Chengdu-Shuangliu din sudul Chinei la ora locală 3:00 AM, potrivit agenției de știri Xinhua.

Vor sta zece ani în SUA

Ei vor petrece următorii zece ani la o grădină zoologică din Atlanta, notează AFP.

Înainte de plecare, li s-a ținut o ceremonie de rămas bun.

Deși împrumuturile acordate urșilor panda servesc la menținerea unor relații bune, aceștia pot fi, de asemenea, chemați în discuție pentru a-și exprima nemulțumirea.

Beijingul a repatriat două dintre aceste animale din Japonia anul acesta, după ce comentariile prim-ministrului japonez despre Taiwan au provocat furia Chinei.