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China trimite alți doi urși panda uriași în Statele Unite, într-o nouă manifestare a „diplomației panda”

China a trimis duminică dimineață doi urși panda uriași în Statele Unite, într-o ultimă manifestare a așa-numitei „diplomații panda”. Transferul celor doi urși a fost anunțat joi de președintele chinez Xi Jinping în timpul unei vizite la Washington pentru un summit cu omologul său american, Donald Trump.
China trimite alți doi urși panda uriași în Statele Unite, într-o nouă manifestare a „diplomației panda”
Ioana Târziu
27 sept. 2026, 06:13, Știri externe
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Urșii panda sunt extrem de populari în întreaga lume, iar China le folosește ca instrument diplomatic pentru a-și cultiva legăturile cu alte țări.

Denumiți Ping Ping și Fu Shuang, cei doi urși au decolat de pe Aeroportul Internațional Chengdu-Shuangliu din sudul Chinei la ora locală 3:00 AM, potrivit agenției de știri Xinhua.

Vor sta zece ani în SUA

Ei vor petrece următorii zece ani la o grădină zoologică din Atlanta, notează AFP.

Înainte de plecare, li s-a ținut o ceremonie de rămas bun.

Deși împrumuturile acordate urșilor panda servesc la menținerea unor relații bune, aceștia pot fi, de asemenea, chemați în discuție pentru a-și exprima nemulțumirea.

Beijingul a repatriat două dintre aceste animale din Japonia anul acesta, după ce comentariile prim-ministrului japonez despre Taiwan au provocat furia Chinei.

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