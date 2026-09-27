Protest cu mii de oameni la Madrid față de costurile ridicate ale locuințelor, după ce o femeie a fost evacuată forțat din propria casă: „Ai putea fi următoarea Maricarmen”

Imaginile cu Maricarmen Abascal, femeia de 87 de ani dusă pe o targă din apartamentul ei din Madrid, au stârnit reacții miercuri, după ce poliția a forțat intrarea.

Criza locuințelor din Spania, din nou în prim-plan

Acest incident a readus în atenția publicului criza locuințelor din Spania înaintea alegerilor generale din 2027, notează AFP.

Sâmbătă, mii de oameni au ieșit în stradă pentru a protesta față de evacuarea unei femei din apartamentul pe care îl ocupase timp de șapte decenii. Protestatarii au cerut o protecție mai bună pentru chiriași.

După ce protestul a ajuns la final, o tabără a fost înființată „spontan” în Puerta del So, piața centrală de unde a început demonstrația. Anunțul a fost transmis de sindicat într-un comunicat, prin care a cerut publicului să se adune acolo.

„ Fie se prăbușește sistemul de închirieri, fie cade guvernul ”

„Nu mai putem suporta. Fie se prăbușește sistemul de închirieri, fie cade guvernul”, se arată în comunicat.

Mărșăluind prin centrul Madridului, protestatarii au scandat sloganuri și au fluturat pancarte. Ei cer măsuri pentru a reduce creșterea costurilor locuințelor și a îngreuna evacuă

Autoritățile au estimat prezența la aproximativ 25.000 de persoane, în timp ce organizatorii au susținut că au participat 300.000.

„Ai putea fi următoarea Maricarmen”, scria pe unul dintre pancarte. Femeia de 87 de ani, care a devenit un simbol al crizei locuințelor din Spania, i-a îndemnat pe spanioli să se alăture luptei într-un mesaj video postat online cu câteva ore înainte de începerea protestului.

„Nu trebuie să i se întâmple niciodată altcuiva”

„Ceea ce mi s-a întâmplat mie nu trebuie să i se întâmple niciodată altcuiva”, a spus Maricarmen Abascal de la spital, unde a fost tratată pentru epuizarea cauzată de evacuare.

„Acest lucru ar trebui să încurajeze oamenii să riposteze și să ajute la schimbarea legilor care au permis evacuarea mea”, a adăugat ea în videoclipul publicat de principalul sindicat al chiriașilor din Spania.

Abascal a fost forțată să părăsească apartamentul în care locuise timp de 70 de ani, după ce o companie imobiliară a cumpărat clădirea și a majorat chiria cu 275%, ajungând la 2.650 de euro, potrivit sindicatului.