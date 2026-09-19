Prima pagină » imobiliare » Locuințe reduse cu 50%: Condiția bizară din contract care schimbă totul

Locuințe reduse cu 50%: Condiția bizară din contract care schimbă totul

Casa e cu până la 51% mai ieftină, dar nu te poți muta în ea. Iată ce este „nuda proprietà” și unde e reducerea cea mai mare în Italia.
Locuințe reduse cu 50%: Condiția bizară din contract care schimbă totul
Andreea Tobias
19 sept. 2026, 16:57, Știrile zilei
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Achiziția unei locuințe la jumătate din prețul pieței devine tot mai accesibilă în Italia prin mecanismul de „nuda proprietà”.

Tranzacția vine însă la pachet cu o condiție esențială pe care mulți o ignoră. Vânzătorul păstrează dreptul de uzufruct, permițându-i cumpărătorului să devină proprietar deplin abia după decesul fostului stăpân al casei.

Analizele recente arată că reducerele de preț ajung până la 51% în anumite zone ale țării. Prețul final depinde direct de vârsta vânzătorului și de starea imobilului.

Deși acest tip de tranzacții reprezintă doar 0,6% din piața rezidențială națională, fenomenul ia amploare pe fondul îmbătrânirii populației care caută bani lichizi fără a-și părăsi căminul.

Află din ce regiune din Italia fac parte orașele cu cele mai mari reduceri și cât costă un metru pătrat pe Mediafax Italia.

Recomandarea video

Trecutul rusesc și prieteniile militare la Moscova ale Cameliei Vannacci, soția româncă a liderului extremist italian
G4Media
A apărut filmarea finală cu Bîrligea și Antonia: ce a ieșit din imaginile prin care și-a pus suporterii în cap
GSP.ro
Nicki Minaj, declarații de dragoste pentru Donald Trump la Fox News: „Pur și simplu îl iubesc”
Gandul
Cine a plătit înmormântarea de 10.000 de euro a Mădălinei Apostol, de fapt. NIMENI nu se aștepta la asta!
Cancan
FOTO. Paige Spiranac a publicat imaginile verii și și-a cucerit milioanele de fani!
Prosport
Turismul balnear va renaște într-o comună din sudul României. Băile termale de la Bughea de Sus, cunoscute din secolul al XIX-lea
Libertatea
Cinci obiceiuri de seară care pot influența riscul de AVC. Ce recomandă specialiștii să faci înainte de culcare
CSID
Ai puțin peste 5.000 de euro? Două mașini din 2019 sunt scoase la vânzare de BT Leasing
Promotor
Începe să devină o obişnuinţă ca România să fie printre cele mai scumpe pieţe la energie din Europa
Economedia