Locuințe reduse cu 50%: Condiția bizară din contract care schimbă totul

Achiziția unei locuințe la jumătate din prețul pieței devine tot mai accesibilă în Italia prin mecanismul de „nuda proprietà”.

Tranzacția vine însă la pachet cu o condiție esențială pe care mulți o ignoră. Vânzătorul păstrează dreptul de uzufruct, permițându-i cumpărătorului să devină proprietar deplin abia după decesul fostului stăpân al casei.

Analizele recente arată că reducerele de preț ajung până la 51% în anumite zone ale țării. Prețul final depinde direct de vârsta vânzătorului și de starea imobilului.

Deși acest tip de tranzacții reprezintă doar 0,6% din piața rezidențială națională, fenomenul ia amploare pe fondul îmbătrânirii populației care caută bani lichizi fără a-și părăsi căminul.

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