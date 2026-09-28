Șeful Anthropic ar urma să ia cina alături de Donald Trump, după luni întregi de conflicte cu Guvernul SUA

Donald Trump și șeful Anthropic ar urma să se întâlnească duminică seara, potrivit mai multor agenții media americane, după luni întregi în care Dario Amodei a avut conflicte cu Administrația Trump.

Aceasta ar fi prima întâlnire față în față între cei doi bărbați, notează Axios, citat de AFP.

Compania a fost sancționată de administrația Trump după ce a refuzat în februarie să permită utilizarea instrumentelor sale pentru arme complet autonome sau pentru supraveghere în masă internă.

Liderul de la Casa Albă l-a atacat în mod specific pe Dario Amodei după apelul acestuia din urmă din 12 septembrie de a „încetini” dezvoltarea inteligenței artificiale. Trump l-a acuzat că „se preface a fi un «îngeraș perfect»”.

Șeful Anthropic a lipsit joi de la cina de stat găzduită de președintele chinez Xi Jinping. La eveniment au participat majoritatea liderilor americani din domeniul inteligenței artificiale, inclusiv principalul său rival, Sam Altman, șeful OpenAI, potrivit sursei.

În ciuda apelurilor tot mai numeroase de încetinire a dezvoltării inteligenței artificiale din cauza riscului de a pierde controlul asupra tehnologiei, Guvernul SUA consideră că principalii jucători din sector, OpenAI, Anthropic, Google și Meta, nu își pot permite să încetinească ritmul, de teamă că China va obține avantajul.

Întrebat duminică de Fox News despre numeroasele incidente de securitate cauzate de modelele avansate de inteligență artificială, președintele a respins aceste îngrijorări.

„Nu sunt îngrijorat în privința asta”, a răspuns Trump.

Donald Trump și președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, urmează să se întâlnească marți cu înalți directori americani din domeniul inteligenței artificiale, potrivit aceleiași surse.