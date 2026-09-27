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Emmanuel Macron va participa la slujba Papei Leon din Metz. Președintele francez a fost absent la celelalte liturghii ale Suveranului Pontif din Franța

Absent de la slujba celebrată sâmbătă în Place de la Concorde, Emmanuel Macron va fi prezent la ultima slujbă a călătoriei Papei Leon al XIV-lea în Franța ce va avea loc luni în Metz.
Emmanuel Macron va participa la slujba Papei Leon din Metz. Președintele francez a fost absent la celelalte liturghii ale Suveranului Pontif din Franța
Ioana Târziu
28 sept. 2026, 01:41, Știri externe
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Emmanuel Macron va participa la slujba celebrată de Papa Leon al XIV-lea în catedrala orașului Metz, care va avea loc luni.

Decizia președintelui francez de a nu participa la slujba de la Place de la Concorde a fost întâmpinată cu reacții mixte.

La Palatul Élysée, oficialii susțin că Papa a dorit să prelungească întâlnirea pe care a avut-o cu președintele vineri dimineață, notează Le Figaro.

După ce l-a întâmpinat la sosirea sa pe teritoriul francez, Macron a decis în cele din urmă să-l însoțească și la plecarea sa de pe aeroportul din Metz. Acest rol urma să-i revină inițial prim-ministrului Sébastien Lecornu.

Participarea liderului francez la ultima slujbă a Papei reprezintă o modalitate de a recunoaște impactul puternic al călătoriei lui Leon al XIV-lea în Franța, precizează sursa citată.

Deși Emmanuel Macron nu a fost prezent la slujbele oficiate de Papa Leon al XIV-lea în Paris, el a fost reprezentat de premierul Sébastien Lecornu și de soția sa, Brigitte Macron.

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