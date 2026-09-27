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Panică la bordul unui avion: Baterie externă în flăcări în timpul zborului

Un avion Lufthansa Frankfurt–Lisabona a fost deviat la Lyon după ce bateria externă a unui pasager a luat foc la bord. Nimeni nu a fost rănit.
Panică la bordul unui avion: Baterie externă în flăcări în timpul zborului
Andreea Tobias
27 sept. 2026, 22:28, Știri externe
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Avionul Lufthansa Frankfurt – Lisabona a fost deviat la Lyon.

Incidentul a avut loc sâmbătă seara, 26 septembrie, potrivit agenției AFP, care citează compania. Nimeni nu a fost rănit.

Bateria externă aparținea unui pasager. Echipajul a izolat-o imediat într-o pungă de protecție pentru bateriile cu litiu, a explicat un purtător de cuvânt Lufthansa.

Zborul LH1170 era operat cu un Airbus A321-200, cu 198 de pasageri la bord.

Din precauție, piloții au decis devierea spre Lyon și au declarat urgență, pentru a primi prioritate la aterizare. Avionul a aterizat fără probleme puțin înainte de ora 20.

Pasagerii și cei șase membri ai echipajului au petrecut noaptea la hotel, apoi și-au continuat drumul spre Lisabona.

Lufthansa și-a exprimat regretul pentru întreruperea călătoriei. Compania a subliniat că siguranța pasagerilor și a echipajelor rămâne prioritatea absolută.

Compania interzice folosirea și încărcarea bateriilor externe la bordul avioanelor sale. Pasagerii pot transporta totuși cel mult două baterii în cabină, cu respectarea unor condiții de siguranță.

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