Prima întâlnire bilaterală după ani între șefii diplomațiilor germană și rusă. Wadephul: „Nu am simțit seriozitate”

Șeful diplomației germane insistă însă că reluarea contactului bilateral la acest nivel nu reprezintă o schimbare a politicii Germaniei față de războiul din Ucraina.

Întâlnirea dintre cei doi miniștri, desfășurată în marja Adunării Generale a ONU, la New York, a fost primul contact bilateral de acest fel după mai mulți ani.

Într-un interviu acordat pentru ZDF, Wadephul a afirmat că discuția directă cu Lavrov a fost necesară pentru ca Germania să-și poată prezenta oficial poziția în fața Rusiei.

Wadephul: „A fost corect să discutăm”

Ministrul german a explicat că a dorit să abordeze inclusiv incidentul cu drone de la Leipzig și problema livrărilor de cereale.

„A fost corect că am discutat. Era necesar să putem prezenta încă o dată, în mod oficial, poziția noastră”, a declarat Wadephul.

Potrivit acestuia, unul dintre obiectivele întâlnirii a fost transmiterea unor mesaje clare către partea rusă.

Lavrov a prezentat însă ulterior întâlnirea într-o manieră diferită, sugerând că discuția nu ar fi fost necesară și că ministrul german ar fi putut pur și simplu să-i telefoneze și să-i ceară să citească declarațiile publice ale Berlinului.

Wadephul a răspuns ironiei omologului rus afirmând că „așa vorbește cineva care nu are argumente foarte puternice”.

Ministrul german a precizat că întâlnirea a avut loc în spațiile delegației ruse după ce partea rusă a oferit această posibilitate, iar el a acceptat invitația.

„Stăm ferm alături de Ucraina”

Wadephul a respins interpretarea potrivit căreia întâlnirea cu Lavrov ar semnala o modificare a politicii externe germane în raport cu Moscova.

„Stăm complet și ferm alături de Ucraina. Nimic nu se schimbă în această privință”, a declarat șeful diplomației germane.

El a precizat că i-a transmis același mesaj și lui Serghei Lavrov.

Potrivit ministrului, Germania intenționează să continue presiunile asupra Rusiei și așteaptă ca Moscova să accepte negocieri pentru încheierea războiului.

Wadephul a descris dialogul drept o combinație între prezentarea formală a pozițiilor celor două părți și o discuție propriu-zisă, în care cei doi miniștri au făcut schimb de argumente.

Wadephul spune că nu a văzut „seriozitate” din partea Rusiei

În pofida contactului direct, ministrul german a declarat că nu a perceput din partea Rusiei suficientă seriozitate în privința unei soluții diplomatice.

Berlinul va trebui, în opinia sa, să continue eforturile pentru a determina încheierea războiului prin mijloace diplomatice.

Întâlnirea dintre Wadephul și Lavrov a generat reacții diferite chiar în interiorul scenei politice germane.

Roderich Kiesewetter, politician CDU specializat în politică externă, s-a declarat foarte critic față de întrevedere și a susținut că, retrospectiv, un simplu apel telefonic ar fi fost o variantă mai potrivită, întrucât rezultatul ar fi rămas același.

În schimb, politicianul SPD Adis Ahmetovic a salutat întâlnirea de la New York. El a argumentat că, pe lângă sprijinul umanitar, financiar și militar acordat Ucrainei, sunt necesare și eforturi diplomatice pentru încheierea războiului.

Social-democratul a susținut continuarea unor asemenea inițiative, inclusiv prin coordonare cu Franța și Marea Britanie în formatul E3.

Întâlnirea Wadephul-Lavrov marchează astfel reluarea unui canal diplomatic direct la nivelul miniștrilor de Externe, fără ca Berlinul să anunțe o modificare a sprijinului acordat Kievului. Wadephul susține că eventualele contacte ulterioare depind acum de disponibilitatea părții ruse.