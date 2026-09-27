Prima pagină » Știri externe » Prima întâlnire bilaterală după ani între șefii diplomațiilor germană și rusă. Wadephul: „Nu am simțit seriozitate”

Prima întâlnire bilaterală după ani între șefii diplomațiilor germană și rusă. Wadephul: „Nu am simțit seriozitate”

Ministrul german de Externe, Johann Wadephul, a apărat decizia de a se întâlni la New York cu omologul său rus, Serghei Lavrov, afirmând că discuția a fost „vie și intensă” și că i-a permis Berlinului să transmită direct Moscovei pozițiile sale.
Prima întâlnire bilaterală după ani între șefii diplomațiilor germană și rusă. Wadephul: „Nu am simțit seriozitate”
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Oana Antipa
27 sept. 2026, 22:44, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Șeful diplomației germane insistă însă că reluarea contactului bilateral la acest nivel nu reprezintă o schimbare a politicii Germaniei față de războiul din Ucraina.

Întâlnirea dintre cei doi miniștri, desfășurată în marja Adunării Generale a ONU, la New York, a fost primul contact bilateral de acest fel după mai mulți ani.

Într-un interviu acordat pentru ZDF, Wadephul a afirmat că discuția directă cu Lavrov a fost necesară pentru ca Germania să-și poată prezenta oficial poziția în fața Rusiei.

Wadephul: „A fost corect să discutăm”

Ministrul german a explicat că a dorit să abordeze inclusiv incidentul cu drone de la Leipzig și problema livrărilor de cereale.

„A fost corect că am discutat. Era necesar să putem prezenta încă o dată, în mod oficial, poziția noastră”, a declarat Wadephul.

Potrivit acestuia, unul dintre obiectivele întâlnirii a fost transmiterea unor mesaje clare către partea rusă.

Lavrov a prezentat însă ulterior întâlnirea într-o manieră diferită, sugerând că discuția nu ar fi fost necesară și că ministrul german ar fi putut pur și simplu să-i telefoneze și să-i ceară să citească declarațiile publice ale Berlinului.

Wadephul a răspuns ironiei omologului rus afirmând că „așa vorbește cineva care nu are argumente foarte puternice”.

Ministrul german a precizat că întâlnirea a avut loc în spațiile delegației ruse după ce partea rusă a oferit această posibilitate, iar el a acceptat invitația.

„Stăm ferm alături de Ucraina”

Wadephul a respins interpretarea potrivit căreia întâlnirea cu Lavrov ar semnala o modificare a politicii externe germane în raport cu Moscova.

„Stăm complet și ferm alături de Ucraina. Nimic nu se schimbă în această privință”, a declarat șeful diplomației germane.

El a precizat că i-a transmis același mesaj și lui Serghei Lavrov.

Potrivit ministrului, Germania intenționează să continue presiunile asupra Rusiei și așteaptă ca Moscova să accepte negocieri pentru încheierea războiului.

Wadephul a descris dialogul drept o combinație între prezentarea formală a pozițiilor celor două părți și o discuție propriu-zisă, în care cei doi miniștri au făcut schimb de argumente.

Wadephul spune că nu a văzut „seriozitate” din partea Rusiei

În pofida contactului direct, ministrul german a declarat că nu a perceput din partea Rusiei suficientă seriozitate în privința unei soluții diplomatice.

Berlinul va trebui, în opinia sa, să continue eforturile pentru a determina încheierea războiului prin mijloace diplomatice.

Întâlnirea dintre Wadephul și Lavrov a generat reacții diferite chiar în interiorul scenei politice germane.

Roderich Kiesewetter, politician CDU specializat în politică externă, s-a declarat foarte critic față de întrevedere și a susținut că, retrospectiv, un simplu apel telefonic ar fi fost o variantă mai potrivită, întrucât rezultatul ar fi rămas același.

În schimb, politicianul SPD Adis Ahmetovic a salutat întâlnirea de la New York. El a argumentat că, pe lângă sprijinul umanitar, financiar și militar acordat Ucrainei, sunt necesare și eforturi diplomatice pentru încheierea războiului.

Social-democratul a susținut continuarea unor asemenea inițiative, inclusiv prin coordonare cu Franța și Marea Britanie în formatul E3.

Întâlnirea Wadephul-Lavrov marchează astfel reluarea unui canal diplomatic direct la nivelul miniștrilor de Externe, fără ca Berlinul să anunțe o modificare a sprijinului acordat Kievului. Wadephul susține că eventualele contacte ulterioare depind acum de disponibilitatea părții ruse.

Recomandarea video

SONDAJ: Cât de mult risipim în viața de zi cu zi și care sunt soluțiile la îndemână pentru antirisipă în viața cotidiană?
G4Media
Stația de metrou la care nimeni nu trebuie să coboare, „Cimitirul Pădurii”, trenul fantomă și alte povești ascunse din Stockholm
GSP.ro
Scrisorile lui Siegfried Mureșan. Ce le-a transmis premierul desemnat miniștrilor săi înainte de votul din Parlament
Gandul
BREAKING! După Valentina, o altă femeie de 27 de ani din Vrancea a fost uc!să de soț. Ce s-a întâmplat între cei doi
Cancan
Fiul fondatorului celei mai puternice bănci din România, mesaj pentru Simona Halep în ziua în care a împlinit 35 de ani
Prosport
Momentul în care dronele ucrainene distrug simultan trei tancuri rusești ascunse la 65 de kilometri în spatele frontului
Libertatea
Ciroza poate apărea înainte de 50 de ani la persoanele cu ficat gras. Cine are un risc mai mare, potrivit unui nou studiu
CSID
De ce întârzie sistemul autonom Tesla în Europa și când este programat votul-cheie?
Promotor