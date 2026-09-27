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VIDEO | Ambasadoarea Greciei la București: Nu stăm tot timpul cu paharul de șampanie în mână

Într-un nou episod Ping Pong Mediafax, ambasadoarea Greciei la București, Lili Evangelia Grammatika, vorbește deschis despre viața de diplomat, România și legătura dintre români și greci. De la mitul recepțiilor cu șampanie și până la cuvântul „dor”, ambasadoarea povestește ce o apropie de România, ce diferențe observă între cele două popoare și de ce românii se simt atât de bine în Grecia.
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Iñaki Bratosin
27 sept. 2026, 07:59, Politic
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Ambasadoarea Greciei în România, Lili Evangelia Grammatika, vorbește despre diplomație într-un registru relaxat, dar și despre lucrurile care au ajutat-o să se apropie de țara noastră. A studiat Dreptul, iar din geanta unui diplomat spune că nu lipsesc niciodată un carnețel și un pix. Când vine vorba despre cuvintele românești care i-au rămas cel mai aproape, alege „mulțumesc” și „dor”, acesta din urmă fiind, spune ea, greu de tradus și foarte specific românilor.

România, verde, frumoasă și mândră

Pentru un grec care nu a ajuns încă în România, ambasadoarea alege trei cuvinte, verde, frumoasă, mândră. Spune însă că România este mult mai mult decât trei cuvinte și că trebuie vizitată pentru a fi descoperită. Dacă ar avea o singură zi la dispoziție pentru a-i arăta țara unui grec, ar alege clădirile monumentale și palatele Art Deco din București, dar și Transfăgărășanul.

Grecii și românii, ca doi veri la masa de familie

Asemănările dintre cele două popoare sunt, în opinia ambasadoarei, una dintre explicațiile apropierii dintre Grecia și România. Diferența care o amuză cel mai mult este felul în care reacționează cele două popoare în situații dificile, grecii fiind mai nerăbdători, iar românii mai răbdători și mai calmi. Iar dacă cele două state ar fi rude, doi veri, disputa lor ar fi una neașteptată, cine gătește mai bine, cu un rezultat pe care ambasadoarea îl vede ca pe o egalitate.

Șampania și cocktailurile, dincolo de mitul diplomatului

Lili Evangelia Grammatika vorbește și despre imaginea diplomatului care stă cu paharul de șampanie în mână și merge dintr-un cocktail la altul. Recepțiile fac parte din munca diplomatică, explică ambasadoarea, dar ele sunt în primul rând ocazii pentru întâlniri și dialog. Diplomații interacționează cu partenerii și colegii, prezintă pozițiile țării pe care o reprezintă și încearcă să înțeleagă, la rândul lor, interesele și pozițiile celeilalte țări.

Selly, invitat la ambasadă pentru o lecție de diplomație

Întrebată ce influencer ar invita la ambasadă pentru a-i explica munca unui diplomat, ambasadoarea răspunde, mai întâi, „pe tine”. Apoi îl amintește pe Selly, pe care l-a întâlnit la un eveniment organizat la ambasadă. Spune că acesta a înțeles foarte bine diplomația și rolul diplomaților și că ulterior a prezentat aceste lucruri într-un mod foarte bun.

De ce România și Grecia se simt atât de aproape

Legătura dintre români și greci se regăsește și în turism, iar ambasadoarea spune că românii se simt bine în Grecia tocmai pentru că recunosc acolo o mentalitate apropiată de a lor. Românii simt căldura oamenilor, iar grecii simt că primesc un văr prietenos. În același timp, energia și infrastructura sunt două domenii în care Grecia și România își pot intensifica în continuare cooperarea.

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