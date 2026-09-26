Irlanda confirmă că va juca împotriva Israelului. Fotbaliștii irlandezi au decis prin vot: „Nu jucăm cu ei, jucăm împotriva lor”

Partida din grupa B3 a Ligii Națiunilor este programată duminică, la Debrecen, în Ungaria, însă mai mulți sportivi irlandezi ceruseră boicotarea meciului cu Israel din cauza războiului din Gaza.

Sâmbătă dimineață, în loc să meargă la antrenamentul programat, jucătorii irlandezi au rămas la hotel pentru a discuta dacă vor mai disputa partida. Potrivit BBC, au existat informații că mai mulți dintre ei, inclusiv portarul Gavin Bazunu, nu ar fi vrut să joace.

După mai multe ore de incertitudine, directorul executiv al Federației Irlandeze de Fotbal (FAI), David Courell, a anunțat că participarea la meci a fost supusă la vot, iar o majoritate semnificativă a jucătorilor a decis ca echipa Irlandei să dispute partida.

Peste 160 de sportivi irlandezi au cerut boicotarea meciurilor cu Israel

Peste 160 de sportivi irlandezi au semnat în această săptămână o scrisoare deschisă prin care le-au solicitat fotbaliștilor naționalei să nu participe la cele două meciuri cu Israel. Semnatarii acuză Israelul de genocid împotriva palestinienilor din Gaza și cer boicotarea partidelor.

Mijlocașul irlandez Jason Knight declarase vineri că, în opinia sa, meciul de duminică nu ar trebui să se dispute. Totodată, selecționerul Heimir Hallgrímsson afirmase anterior că mai mulți jucători se simt inconfortabil în legătură cu aceste partide.

Selecționerul Irlandei: „Nu jucăm cu ei, jucăm împotriva lor”

Întrebat dacă regretă că a spus că Israelul comite genocid în Gaza, selecționerul Irlandei, Heimir Hallgrímsson, a răspuns: „Am folosit un cuvânt puternic, cu siguranță. (…) Este un cuvânt puternic și a fost greșit din partea mea să folosesc acel cuvânt”.

El a explicat că apelurile pentru boicotarea meciului au început încă de la tragerea la sorți și că presiunea asupra echipei a crescut constant.

„Am simțit că această presiune crește de la o zi la alta și acum aproape că a ajuns la limită. (…) Jucătorii simt că fac ceva greșit dacă joacă acest meci, din cauza presiunii venite din Irlanda”, a spus selecționerul.

Hallgrímsson a insistat că prezența fotbaliștilor pe teren nu trebuie interpretată ca o susținere a acțiunilor Israelului în Gaza.

„Dacă un jucător intră mâine pe teren, asta nu înseamnă că acceptă, susține sau este de acord cu ceea ce s-a întâmplat în Gaza. (…) Nu jucăm cu ei, jucăm împotriva lor”, a afirmat el.

Selecționerul a precizat că Irlanda va disputa partida pentru că trebuie să respecte regulamentul competiției.

„Vrem să fie clar că nu susținem nimic din ceea ce se întâmplă în Gaza. Jucăm acest meci pentru că acestea sunt regulile competiției la care participăm și acesta este motivul pentru care suntem aici”, a mai spus Hallgrímsson.

Meciurile cu Israel, mutate pe teren neutru

Federația Irlandeză de Fotbal (FAI) a decis însă să respecte programul UEFA. În iulie, membrii federației au votat cu 75 de voturi pentru și 32 împotrivă, cu trei abțineri, în favoarea disputării meciurilor cu Israel. Federația a avertizat că un eventual boicot ar putea atrage sancțiuni sportive și pierderi financiare importante.

Meciul de duminică, de la Debrecen, este considerat partida „de acasă” a Israelului. Cele două naționale se vor întâlni din nou pe 4 octombrie, la Bačka Topola, în Serbia, într-un meci în care Irlanda va fi echipa gazdă. Partida se va disputa fără spectatori, decizie luată de federația irlandeză din motive de siguranță și securitate.