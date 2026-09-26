Germania alege orașul München pentru candidatura la Jocurile Olimpice din 2036, 2040 sau 2044

Decizia a fost luată sâmbătă, la Baden-Baden, în cadrul unei reuniuni extraordinare a DOSB, iar München a câștigat în fața candidaturii Köln-Rhein-Ruhr.

Anunțul a fost făcut de președintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, în prezența lui Thomas Bach, fostul președinte al Comitetului Internațional Olimpic (CIO). Germania încearcă astfel să readucă Jocurile Olimpice de vară pe teritoriul său, după ediția din 1972, desfășurată chiar la München.

München construiește candidatura în jurul moștenirii din 1972

Proiectul Münchenului se concentrează în principal în jurul Parcului Olimpic construit pentru ediția din 1972, aflat în proces de modernizare. Candidatura pune accent pe un concept compact, cu distanțe reduse între principalele facilități și cu implicarea orașului și a regiunii metropolitane.

Locuitorii Münchenului s-au pronunțat deja în favoarea candidaturii. La consultarea organizată în octombrie 2025, 66,4% dintre participanți au votat pentru proiect, la o prezență de 42%.

Evaluarea DOSB publicată înaintea desemnării candidatului a acordat proiectului München 87,03 puncte din 100, față de 85,02 pentru Köln-Rhein-Ruhr.

Un trecut olimpic marcat de edițiile din 1972 și 1936

München a găzduit Jocurile Olimpice de vară din 1972, ediție marcată de atacul terorist asupra delegației israeliene din Satul Olimpic. Unsprezece membri ai delegației israeliene au fost uciși.

Celelalte ediții ale Jocurilor Olimpice organizate pe teritoriul Germaniei au avut loc în 1936: Jocurile de iarnă la Garmisch-Partenkirchen și cele de vară la Berlin. Ediția din 1936 de la Berlin a fost folosită de regimul nazist în scopuri de propagandă.

Ce urmează pentru candidatura germană

Desemnarea Münchenului reprezintă doar primul pas. Germania trebuie să intre în procesul internațional de selecție al CIO, care începe cu etapa de „dialog continuu”. Potrivit procedurii prezentate de DOSB, candidaturile vor putea trece ulterior în etapa de „dialog strategic”, în care proiectele vor fi analizate mai detaliat și vor fi vizitate de o comisie a CIO.

DOSB nu trebuie încă să stabilească dacă ținta este ediția din 2036, 2040 sau 2044. Comitetul olimpic german spune că cele trei variante rămân deschise în acest moment.

Decizia de la Baden-Baden încheie competiția internă din Germania. Hamburg își retrăsese candidatura în primăvara acestui an, iar Berlin s-a retras din cursă în septembrie. Astfel, selecția finală s-a redus la München și Köln-Rhein-Ruhr.