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Norvegia învinge Ungaria la București, în prima semifinală a EHF Euro Cup 2026 la handbal feminin

Naționala feminină de handbal a Norvegiei a învins Ungaria, în prima semifinală a turneului final din cadrul EHF Euro Cup 2026, organizat în Sala Polivalentă din București. România și Danemarca se confruntă în cea de-a doua semifinală, programată de la ora 17:00.
Norvegia învinge Ungaria la București, în prima semifinală a EHF Euro Cup 2026 la handbal feminin
sursă foto: Xinhua/ABACAPRESS.COM/Meng Dingbo
Petre Apostol
26 sept. 2026, 16:28, Sport
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Norvegia s-a impus în duelul cu Ungaria cu scorul de 27-23, după ce a condus la pauză cu 17-13. EHF Euro Cup 2026 este un turneu destinat echipelor calificate automat la turneul final al Campionatului European.

România este una dintre gazde la Campionatul European din 2026, împreună cu Polonia, Cehia, Slovacia și Turcia. Turneul se desfășoară între 3 și 20 decembrie 2026.

Henny Reistad a fost principala marcatoare a Norvegiei, cu 11 goluri din 15 aruncări, în timp ce Emilie Hovden a înscris de șapte ori. Stine Skogrand a contribuit cu trei goluri.

Pentru Ungaria, Katrin Klujber a fost principala jucătoare în ofensivă, cu nouă goluri din 13 aruncări. Petra Simon a înscris patru goluri, iar Petra Vamos a marcat de trei ori.

Portarul norvegian Eli Marie Raasok a avut 8 intervenții din 17 aruncări, pentru un procentaj de 47,1%, în timp ce Silje Solberg-Østhassel a apărat opt mingi din 22.

La Ungaria, Blanka Böde-Bíró a avut 14 intervenții din 30 de aruncări, cu un procentaj de 46,7%.

Ungaria reușise să revină de la un deficit de șase goluri la unul singur în startul părții secunde. Însă, Norvegia a preluat din nou controlul jocului, prin patru goluri la rând, menținând până la final avantajul creat.

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