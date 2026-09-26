Manchester City, prima reacție după informațiile privind acuzațiile de încălcare a regulamentului financiar din Premier League

„Procesul Premier League mai are un drum lung de parcurs, iar încrederea și hotărârea noastră de a demonstra nevinovăția clubului sunt la fel de puternice ca atunci când a început acest proces”, a afirmat Al Mubarak într-un mesaj publicat pe site-ul oficial al lui Manchester City.

Reacția vine după ce The Athletic și alte publicații britanice au relatat vineri că o comisie independentă ar fi considerat Manchester City vinovată de 114 dintre cele 115 presupuse încălcări ale regulamentelor financiare ale Premier League. Clubul este așteptat să conteste decizia, iar sancțiunile nu au fost încă stabilite. Premier League nu a comentat informațiile, invocând caracterul confidențial al procedurii.

„Nimic nu s-a schimbat”

Al Mubarak a spus că nu poate oferi detalii despre dosar din cauza obligațiilor de confidențialitate impuse de procedura juridică.

„Sunt atât de multe lucruri pe care mi-aș dori să le pot împărtăși cu voi pentru a vă ajuta să înțelegeți de ce suntem atât de încrezători în poziția noastră. Însă caracterul strict confidențial al procesului juridic și hotărârea noastră de a-l respecta înseamnă că nu pot face acest lucru în acest moment”, a afirmat președintele clubului.

„În timp ce unii oameni s-au grăbit să tragă propriile concluzii și există atât de mult zgomot în jurul nostru, nimic nu s-a schimbat”, a completat el.

Manchester City susține în continuare poziția exprimată încă din februarie 2023, când clubul a negat acuzațiile și a cerut ca situația să fie analizată de o comisie independentă.

Cazul durează de mai mulți ani

Premier League a trimis clubul Manchester City în fața unei comisii independente în februarie 2023, după o investigație care a vizat presupuse încălcări ale regulamentelor financiare pe parcursul mai multor sezoane. Audierea cazului a avut loc în 2024, iar verdictul a fost așteptat timp de aproape doi ani.

Potrivit informațiilor publicate vineri de presa britanică, comisia ar fi constatat încălcări în aproape toate capetele de acuzare. Detaliile complete ale deciziei nu au fost însă făcute publice, iar procedura nu este considerată încheiată.

Manchester City a transmis că „procesul Premier League rămâne în desfășurare, cu elemente semnificative care mai trebuie finalizate și supuse unei stricte confidențialități”. Clubul a reafirmat și că a respectat procesul juridic și a contestat încă de la început acuzațiile.

„Vom avea momente interesante”

În scrisoarea sa, Khaldoon Al Mubarak a încercat să mute atenția și către programul echipei după pauza internațională. Manchester City urmează să joace în deplasare cu Liverpool, pe Anfield, iar apoi va primi la Manchester formația Paris Saint-Germain în Liga Campionilor.

„Avem câteva momente interesante de așteptat după această pauză internațională”, a scris Al Mubarak, mulțumindu-le suporterilor pentru sprijinul constant.