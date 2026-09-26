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SCM USV Timișoara este noua campioană a României la rugby. Victorie în prelungiri în finala cu Dinamo

SCM USV Timișoara este noua campioană a Ligii de Rugby, după o victorie în prelungiri în finala cu Dinamo București, disputată sâmbătă, pe Stadionul Arcul de Triumf din București. Pentru echipa timișoreană reprezintă al optulea titlu național din istorie.
SCM USV Timișoara este noua campioană a României la rugby. Victorie în prelungiri în finala cu Dinamo
sursă foto: SEBASTIAN TATARU / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
26 sept. 2026, 18:09, Sport
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Bănățenii s-au impus după prelungiri, la capătul unei finale extrem de echilibrate și disputate. SCM USV Timișoara a egalat la 21, cu opt minute înainte de finalul timpului regulamentar, printr-un eseu netransformat.

Până la finalul celor 80 de minute, niciuna dintre echipe nu a reușit să mai puncteze. Astfel, s-a intrat în prelungiri. La pauză, Dinamo se afla în avantaj, scor 18-13, după un eseu marcat pe final, rămas netransformat.

În prelungiri, Dinamo a punctat prima, printr-un drop-goal, în minutul 3 al primei părți.

Timișoara a replicat cu un eseu transformat chiar la capătul primelor 10 minute de prelungire. Dinamo nu a mai putut reveni în partea secundă a prelungirilor, astfel că bănățenii s-au impus cu scorul de 28-24.

Timișoara își adjudecă astfel al optulea titlu de campioană din istoria clubului.

Timișoara câștigase precedentul său titlu în 2024 și a ajuns în această finală după ce a încheiat sezonul regulat pe primul loc. Dinamo a terminat sezonul regulat imediat în urma bănățenilor, la un singur punct diferență.

În semifinale, SCM USV Timișoara a trecut de Steaua București, scor 36-6, în timp ce Dinamo a eliminat CSM Știința Baia Mare, scor 39-20.

Ultimul campionat câștigat de formația bucureșteană datează din 2023.

CSA Steaua București a obținut medaliile de bronz după ce a învins-o, vineri, pe CSM Știința Baia Mare cu 31-24, în finala mică a Ligii de Rugby, disputată pe stadionul „Florea Dumitrache”.

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