SCM USV Timișoara este noua campioană a României la rugby. Victorie în prelungiri în finala cu Dinamo

Bănățenii s-au impus după prelungiri, la capătul unei finale extrem de echilibrate și disputate. SCM USV Timișoara a egalat la 21, cu opt minute înainte de finalul timpului regulamentar, printr-un eseu netransformat.

Până la finalul celor 80 de minute, niciuna dintre echipe nu a reușit să mai puncteze. Astfel, s-a intrat în prelungiri. La pauză, Dinamo se afla în avantaj, scor 18-13, după un eseu marcat pe final, rămas netransformat.

În prelungiri, Dinamo a punctat prima, printr-un drop-goal, în minutul 3 al primei părți.

Timișoara a replicat cu un eseu transformat chiar la capătul primelor 10 minute de prelungire. Dinamo nu a mai putut reveni în partea secundă a prelungirilor, astfel că bănățenii s-au impus cu scorul de 28-24.

Timișoara își adjudecă astfel al optulea titlu de campioană din istoria clubului.

Timișoara câștigase precedentul său titlu în 2024 și a ajuns în această finală după ce a încheiat sezonul regulat pe primul loc. Dinamo a terminat sezonul regulat imediat în urma bănățenilor, la un singur punct diferență.

În semifinale, SCM USV Timișoara a trecut de Steaua București, scor 36-6, în timp ce Dinamo a eliminat CSM Știința Baia Mare, scor 39-20.

Ultimul campionat câștigat de formația bucureșteană datează din 2023.

CSA Steaua București a obținut medaliile de bronz după ce a învins-o, vineri, pe CSM Știința Baia Mare cu 31-24, în finala mică a Ligii de Rugby, disputată pe stadionul „Florea Dumitrache”.