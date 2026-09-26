George Russell câștigă Marele Premiu de Formula 1 din Azerbaidjan și reduce diferența față de Kimi Antonelli în clasamentul general

Un incident produs în ultimul tur l-a ajutat pe Russell să-și securizeze victoria. Valtteri Bottas a ajuns în bariere și a provocat apariția steagurilor galbene, însă pilotul finlandez a ieșit nevătămat din incident.

Verstappen nu a mai avut astfel timpul necesar pentru a încerca o depășire, iar Russell a trecut primul linia de sosire, la 0,1 secunde în fața pilotului Red Bull.

Este a treia victorie a pilotului britanic în sezonul 2026.

Isack Hadjar a adus cea de-a doua mașină Red Bull pe podium, încheind pe locul al treilea, după ce a avut o cursă solidă și a rezistat presiunii celor din spatele său. Hadjar a lipsit de la ultimele trei Mari Premii, din Țările de Jos, Italia și Spania, din cauza unei accidentări la încheietura mâinii suferite în timpul antrenamentelor din pauza de vară.

Charles Leclerc (Ferrari) a ocupat locul al patrulea, la 0,3 secunde în fața lui Kimi Antonelli (Mercedes), liderul campionatului. După problemele din calificări, Antonelli a recuperat și a reușit să încheie în top 5, pornind de pe locul 16.

Lewis Hamilton (Ferrari) a terminat pe locul al șaselea, urmat de Arvid Lindblad, pilotul echipei Racing Bulls, care l-a depășit pe Esteban Ocon (Haas) în ultimul tur.

Cursă marcată de accidente și intervenții ale Safety Car-ului

Marele Premiu de la Baku a fost întrerupt de mai multe intervenții ale Safety Car-ului. Alex Albon a ajuns în bariere, iar cursa a fost neutralizată. La restart au urmat alte incidente spectaculoase.

Lando Norris (McLaren), campionul en-titre, și cele două monoposturi Alpine, pilotate de Pierre Gasly și Franco Colapinto, au abandonat după un accident produs în primul viraj la reluarea cursei. Colapinto a intrat prea rapid în viraj, a blocat roțile și și-a lovit coechipierul, iar Norris a fost de asemenea implicat în incident.

Și Aston Martin a avut o cursă dificilă. Lance Stroll a abandonat din cauza unei probleme la presiunea apei, iar Fernando Alonso a intrat la boxe pentru a se retrage.

Kimi Antonelli se menține în fruntea clasamentului, cu 302 puncte, urmat de George Russell, cu 236 puncte. Lewis Hamilton se află pe locul 3, cu 199 puncte.

Marele Premiu al Azerbaidjanului a fost programat sâmbătă, în loc de duminică, pentru a evita suprapunerea cu Ziua Comemorării din Azerbaidjan, marcată pe 27 septembrie. Din acest motiv, programul obișnuit al weekendului a fost devansat cu o zi: antrenamentele au avut loc joi, calificările vineri, iar cursa sâmbătă.