Prima pagină » Sport » O brigadă de arbitri din Portugalia va conduce meciul România – Bosnia și Herțegovina, în Liga Națiunilor

O brigadă de arbitri din Portugalia va conduce meciul România – Bosnia și Herțegovina, în Liga Națiunilor

O brigadă de arbitri din Portugalia va conduce partida dintre România și Bosnia și Herțegovina, programată luni, de la ora 21:45, pe Arena Națională, în etapa a doua a Grupei B4 din Liga Națiunilor. La centru se va afla Luís Godinho, în vârstă de 40 de ani, arbitru internațional FIFA din 2017.
O brigadă de arbitri din Portugalia va conduce meciul România - Bosnia și Herțegovina, în Liga Națiunilor
sursă foto: MIHAI POP / GMN / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
26 sept. 2026, 14:35, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Pentru meciul de pe Arena Națională din Liga Națiunilor, Luís Godinho va fi ajutat la cele două tușe de conaționalii Pedro Martins și Pedro Almeida, în timp ce al patrulea oficial va fi Fábio Veríssimo. În camera VAR se vor afla alți doi arbitri portughezi, Fábio Oliveira Melo și Hélder Malheiro.

Originar din Borba, Godinho este arbitru FIFA din 2017 și a debutat în prima ligă portugheză în 2015. În actualul sezon a condus deja nouă partide, dintre care patru în Primeira Liga, dar și meciuri în Liga Campionilor, Europa League și Conference League.

Pe 8 septembrie, a arbitrat meciul de Champions League dintre AEK Atena și LASK Linz, câștigat de greci cu 1-0, prin golul marcat de românul Răzvan Marin.

Godinho a fost, de asemenea, arbitrul finalei Cupei Portugaliei din 2025, dintre Benfica și Sporting. Partida s-a încheiat cu victoria lui Sporting, 3-1 după prelungiri.

Godinho nu a condus până acum ca arbitru principal un meci al echipei naționale de seniori a României.

România încearcă să obțină primele puncte din grupă după înfrângerea cu Suedia, scor 1-2.

Partida se va disputa cu tribunele goale, ca urmare a unei decizii a Comisiei de Disciplină a UEFA. Spre deosebire de alte meciuri disputate fără spectatori, de această dată nici copiii nu vor avea acces pe stadion.

România și Bosnia și Herțegovina fac parte din Grupa B4, alături de Suedia și Polonia. După prima etapă, România a pierdut în deplasare cu Suedia, în timp ce Bosnia și Herțegovina a început competiția cu o remiză albă în Polonia.

Recomandarea video

SONDAJ: Cât de mult risipim în viața de zi cu zi și care sunt soluțiile la îndemână pentru antirisipă în viața cotidiană?
G4Media
Stația de metrou la care nimeni nu trebuie să coboare, „Cimitirul Pădurii”, trenul fantomă și alte povești ascunse din Stockholm
GSP.ro
Trei olimpici de 16 ani, din Oradea, premiați de Eurostat la Competiția Europeană de Statistică. Proiectul lor a desființat cu date concrete prejudecățile despre români
Gandul
Ce a făcut Vlad Bălțățeanu în noaptea în care Valentina a fost găsită fără viață. Camerele de supraveghere au surprins TOT
Cancan
Au intrat peste Cristina ICH în casă! Cum au găsit-o: „A fost filmat totul”
Prosport
Cine e Kimberly Guilfoyle, ambasadoarea care a spus că americanii pot răsturna orice guvern: era să devină nora lui Donald Trump
Libertatea
Salata de vinete care nu se înnegrește și nu devine apoasă. Cum o prepari?
CSID
Geely E2 ajunge în România. Detalii despre electrica rival pentru Renault 5 și VW ID. Polo
Promotor
ANALIZĂ. Ce face România cu gazele în perspectiva celei mai grele ierni pentru toată Europa
Economedia