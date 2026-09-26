O brigadă de arbitri din Portugalia va conduce meciul România – Bosnia și Herțegovina, în Liga Națiunilor

Pentru meciul de pe Arena Națională din Liga Națiunilor, Luís Godinho va fi ajutat la cele două tușe de conaționalii Pedro Martins și Pedro Almeida, în timp ce al patrulea oficial va fi Fábio Veríssimo. În camera VAR se vor afla alți doi arbitri portughezi, Fábio Oliveira Melo și Hélder Malheiro.

Originar din Borba, Godinho este arbitru FIFA din 2017 și a debutat în prima ligă portugheză în 2015. În actualul sezon a condus deja nouă partide, dintre care patru în Primeira Liga, dar și meciuri în Liga Campionilor, Europa League și Conference League.

Pe 8 septembrie, a arbitrat meciul de Champions League dintre AEK Atena și LASK Linz, câștigat de greci cu 1-0, prin golul marcat de românul Răzvan Marin.

Godinho a fost, de asemenea, arbitrul finalei Cupei Portugaliei din 2025, dintre Benfica și Sporting. Partida s-a încheiat cu victoria lui Sporting, 3-1 după prelungiri.

Godinho nu a condus până acum ca arbitru principal un meci al echipei naționale de seniori a României.

România încearcă să obțină primele puncte din grupă după înfrângerea cu Suedia, scor 1-2.

Partida se va disputa cu tribunele goale, ca urmare a unei decizii a Comisiei de Disciplină a UEFA. Spre deosebire de alte meciuri disputate fără spectatori, de această dată nici copiii nu vor avea acces pe stadion.

România și Bosnia și Herțegovina fac parte din Grupa B4, alături de Suedia și Polonia. După prima etapă, România a pierdut în deplasare cu Suedia, în timp ce Bosnia și Herțegovina a început competiția cu o remiză albă în Polonia.