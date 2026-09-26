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Audiență record la debutul lui Zinédine Zidane pe banca naționalei Franței

Debutul lui Zinédine Zidane ca selecționer al naționalei Franței a adus vineri seară o audiență record pentru un meci din Liga Națiunilor în ultimii cinci ani, în Franța. Partida cu Turcia, câștigată de francezi cu 1-0, a fost urmărită de aproape 7 milioane de telespectatori.
Audiență record la debutul lui Zinédine Zidane pe banca naționalei Franței
sursă foto: Alexis Jumeau/ABACAPRESS.COM
Petre Apostol
26 sept. 2026, 13:42, Sport
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Partida cu Turcia, debutul lui Zidane pe banca Franței, câștigată de francezi cu 1-0, a fost urmărită de 6,8 milioane de telespectatori pe TF1, potrivit datelor postului, citat de AFP.

Meciul a avut loc în aceeași seară în care postul de televiziune France 2 a transmis un eveniment al Papei Leon al XIV-lea, organizat la Stade de France și la care au participat peste 80.000 de tineri.

Evenimentul religios a fost urmărit de peste 2,4 milioane de telespectatori, reprezentând 21,4% din cota de audiență.

O victorie cu emoții pentru Zidane

Franța s-a impus cu 1-0 în fața Turciei, în primul meci oficial al lui Zidane pe banca naționalei. Kylian Mbappé a înscris golul victoriei, dar s-a accidentat ulterior și a părăsit lotul Franței din cauza unei leziuni tendinoase la genunchiul stâng.

Partida a reprezentat cea mai mare audiență pentru un meci din Liga Națiunilor din ultimii cinci ani, potrivit postului francez.

Franța va juca și al doilea meci din Liga Națiunilor în deplasare, luni, contra Belgiei, de la ora 21:45.

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