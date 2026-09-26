Gimnastele Sabrina Voinea și Adelina Ionescu, calificate în finala de la sărituri la World Challenge Cup de la Paris

Sabrina Maneca-Voinea a încheiat calificările pe locul al cincilea, iar Adelina Ionescu pe poziția a opta.

Sabrina Maneca-Voinea a primit 13,100 puncte la medie, după două sărituri notate cu 13,600, respectiv 12,600. La prima execuție, gimnasta română a avut nota de dificultate 5,000 și 8,600 la execuție, iar la a doua a primit 4,400 la dificultate și 8,500 la execuție, cu o penalizare de 0,30 puncte.

Cu media de 13,100, Maneca-Voinea s-a clasat pe locul al cincilea în calificări.

Adelina Ionescu a obținut o medie de 12,775 puncte, după note de 13,000 și 12,150 la cele două sărituri.

Ea a încheiat calificările pe locul al optulea, ultimul care oferă acces în finală.

Cea mai mare medie a fost obținută de americanca Isabel Stassi, cu 13,475 puncte. Podiumul calificărilor a fost completat de belgianca Lisa Vaelen (13,450) și spaniola Aitana Pacheco (13,175).

Britanica Emily Roper a fost a patra, cu 13,150.

World Challenge Cup de la Paris este ultima etapă a circuitului FIG din 2026. Finalele pe aparate au loc duminică. Finala feminină de la sărituri este programată în intervalul 15:10.

România participă la competiție cu Sabrina Maneca-Voinea, Mara Ceplinschi și Adelina Ionescu.