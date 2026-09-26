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Gimnastele Sabrina Voinea și Adelina Ionescu, calificate în finala de la sărituri la World Challenge Cup de la Paris

Gimnastele române Sabrina Maneca-Voinea și Adelina Ionescu s-au calificat, sâmbătă, în finala probei de sărituri de la World Challenge Cup de la Paris, Franța, ultima etapă a circuitului internațional din 2026 înainte de Campionatele Mondiale de la Rotterdam, din octombrie.
Gimnastele Sabrina Voinea și Adelina Ionescu, calificate în finala de la sărituri la World Challenge Cup de la Paris
sursă foto: Federația Română de Gimnastică
Petre Apostol
26 sept. 2026, 14:05, Sport
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Sabrina Maneca-Voinea a încheiat calificările pe locul al cincilea, iar Adelina Ionescu pe poziția a opta.

Sabrina Maneca-Voinea a primit 13,100 puncte la medie, după două sărituri notate cu 13,600, respectiv 12,600. La prima execuție, gimnasta română a avut nota de dificultate 5,000 și 8,600 la execuție, iar la a doua a primit 4,400 la dificultate și 8,500 la execuție, cu o penalizare de 0,30 puncte.

Cu media de 13,100, Maneca-Voinea s-a clasat pe locul al cincilea în calificări.

Adelina Ionescu a obținut o medie de 12,775 puncte, după note de 13,000 și 12,150 la cele două sărituri.

Ea a încheiat calificările pe locul al optulea, ultimul care oferă acces în finală.

Cea mai mare medie a fost obținută de americanca Isabel Stassi, cu 13,475 puncte. Podiumul calificărilor a fost completat de belgianca Lisa Vaelen (13,450) și spaniola Aitana Pacheco (13,175).

Britanica Emily Roper a fost a patra, cu 13,150.

World Challenge Cup de la Paris este ultima etapă a circuitului FIG din 2026. Finalele pe aparate au loc duminică. Finala feminină de la sărituri este programată în intervalul 15:10.

România participă la competiție cu Sabrina Maneca-Voinea, Mara Ceplinschi și Adelina Ionescu.

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