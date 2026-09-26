„Bijuteria” de milioane de euro din garajul lui Cristiano Ronaldo. Doar 10 exemplare există în lume

Modelul din colecția fotbalistului portughez ar fi exemplarul cu numărul șapte, potrivit informațiilor prezentate de MARCA. Prețul inițial al unui Centodieci s-a situat între 8,5 și 10 milioane de dolari, în timp ce evaluări ulterioare citate de publicația spaniolă au indicat o valoare de aproximativ 11,5 milioane de dolari.

Doar zece exemplare Bugatti Centodieci

Centodieci a fost creat de Bugatti pentru a marca 110 ani de existență a constructorului și reprezintă, totodată, un omagiu adus modelului EB110 din anii ’90.

Exclusivitatea a fost stabilită încă din faza de producție: constructorul a realizat numai zece mașini. Raritatea, legătura cu istoria mărcii și designul dezvoltat special pentru această serie limitată sunt elementele care contribuie la valoarea ridicată a modelului.

Dincolo de statutul de obiect de colecție, Centodieci are performanțe specifice unui hypercar. Motorul W16 de 8,0 litri, echipat cu patru turbocompresoare, dezvoltă 1.600 de cai-putere.

Mașina poate accelera de la 0 la 100 km/h în 2,4 secunde, iar viteza maximă este limitată electronic la 380 km/h.

Ferrari de 1,8 milioane de dolari și un McLaren produs în 500 de exemplare

Bugatti Centodieci nu este singurul automobil rar asociat colecției lui Cristiano Ronaldo. Portughezul deține, potrivit MARCA, și un Ferrari Monza SP1, model inspirat de mașinile de curse din anii ’50.

Automobilul, evaluat la aproximativ 1,8 milioane de dolari, are o configurație neobișnuită, fără acoperiș și fără un parbriz convențional.

În colecție se regăsește și McLaren Senna, model construit în onoarea legendarului pilot brazilian Ayrton Senna. Producția a fost limitată la 500 de unități, iar valoarea indicată este de aproximativ un milion de dolari.

McLaren Senna poate ajunge de la 0 la 100 km/h în aproximativ 2,8 secunde.

O diferență de milioane de dolari

Chiar și într-un garaj în care automobilele de peste un milion de dolari nu reprezintă o excepție, Centodieci se află într-o categorie diferită.

La valoarea maximă indicată de sursa citată, de aproximativ 11,5 milioane de dolari, Bugatti-ul ar costa de peste șase ori mai mult decât Ferrari Monza SP1 menționat în aceeași colecție.

Raritatea rămâne însă principalul element care îl diferențiază: în timp ce McLaren Senna a fost construit în 500 de exemplare, numai zece unități Bugatti Centodieci au părăsit fabrica.