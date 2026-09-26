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Efectul devastator al lui Zidane: Ce s-a întâmplat în vestiarul Franței după victoria chinuită din Turcia

Franța a învins Turcia cu 1-0, vineri seară, în primul meci al lui Zinédine Zidane ca selecționer, în Liga Națiunilor. Jucătorii se declară fermecați de noul antrenor, dar recunosc că mai au mult de lucru.
Efectul devastator al lui Zidane: Ce s-a întâmplat în vestiarul Franței după victoria chinuită din Turcia
Andreea Tobias
26 sept. 2026, 09:22, Sport
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Mijlocașul Rayan Cherki s-a declarat foarte mulțumit de rezultat, potrivit Le Figaro. El a spus că echipa se aștepta la un meci complicat în Turcia.

Francezii au fost foarte prezenți în dueluri, a adăugat jucătorul. Marea problemă a fost însă gazonul. Cherki crede că, pe un alt teren, meciul ar fi arătat cu totul altfel.

Despre noul selecționer, mijlocașul a fost scurt: „Zidane? E o adevărată plăcere”.

Jucătorii îi cunosc trecutul de fotbalist și de antrenor și își doreau un start cu victorie. Echipa a avut doar trei antrenamente sub comanda lui. Cherki spune că principiile noului tehnician s-au simțit imediat. Sincer, jucătorii au fost chiar surprinși de ei înșiși, a recunoscut el.

Cherki s-a arătat încântat și de noul său rol, în centrul jocului. Despre Kylian Mbappé, care trebuie să revină la Madrid, a spus că se simte bine. Colegii s-au îngrijorat pentru el, dar problema nu pare gravă.

Fundașul Jules Koundé a vorbit la TF1 despre un meci greu în deplasare. Turcia a fost o echipă foarte agresivă, care știe și să joace. Koundé spune că jocul Franței se va dezvolta treptat. Important era să câștige.

Zidane a rămas foarte calm, a povestit fundașul. Le-a cerut jucătorilor să păstreze mai bine mingea, pentru ca adversarii să obosească. Echipa a lucrat mult la tactică, mai ales la presingul de după pierderea mingii. Obiectivul este recuperarea balonului în primele zece secunde.

Întrebat despre relația dintre Mbappé și Dembélé, Koundé a spus că, personal, nu vede nicio tensiune. Amândoi sunt capabili să-și rezolve eventualele probleme, a adăugat el, iar grupul se înțelege bine.

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