Efectul devastator al lui Zidane: Ce s-a întâmplat în vestiarul Franței după victoria chinuită din Turcia

Mijlocașul Rayan Cherki s-a declarat foarte mulțumit de rezultat, potrivit Le Figaro. El a spus că echipa se aștepta la un meci complicat în Turcia.

Francezii au fost foarte prezenți în dueluri, a adăugat jucătorul. Marea problemă a fost însă gazonul. Cherki crede că, pe un alt teren, meciul ar fi arătat cu totul altfel.

Despre noul selecționer, mijlocașul a fost scurt: „Zidane? E o adevărată plăcere”.

Jucătorii îi cunosc trecutul de fotbalist și de antrenor și își doreau un start cu victorie. Echipa a avut doar trei antrenamente sub comanda lui. Cherki spune că principiile noului tehnician s-au simțit imediat. Sincer, jucătorii au fost chiar surprinși de ei înșiși, a recunoscut el.

Cherki s-a arătat încântat și de noul său rol, în centrul jocului. Despre Kylian Mbappé, care trebuie să revină la Madrid, a spus că se simte bine. Colegii s-au îngrijorat pentru el, dar problema nu pare gravă.

Fundașul Jules Koundé a vorbit la TF1 despre un meci greu în deplasare. Turcia a fost o echipă foarte agresivă, care știe și să joace. Koundé spune că jocul Franței se va dezvolta treptat. Important era să câștige.

Zidane a rămas foarte calm, a povestit fundașul. Le-a cerut jucătorilor să păstreze mai bine mingea, pentru ca adversarii să obosească. Echipa a lucrat mult la tactică, mai ales la presingul de după pierderea mingii. Obiectivul este recuperarea balonului în primele zece secunde.

Întrebat despre relația dintre Mbappé și Dembélé, Koundé a spus că, personal, nu vede nicio tensiune. Amândoi sunt capabili să-și rezolve eventualele probleme, a adăugat el, iar grupul se înțelege bine.