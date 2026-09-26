Un stadion pe care nu s-a mai jucat fotbal de 14 ani ar putea reveni la viață pentru Euro 2028

Darlington Arena, din nord-estul Angliei, a fost inclusă între facilitățile luate în calcul pentru echipele participante la turneul final, relatează Daily Mirror.

Arena de 25.500 de locuri apare în catalogul facilităților pentru echipe pregătit în perspectiva Euro 2028, competiție care va fi organizată în Anglia, Scoția, Țara Galilor și Republica Irlanda.

Stadionul nu este însă candidat pentru găzduirea unor meciuri ale turneului. Acesta ar putea face parte din infrastructura pusă la dispoziția uneia dintre selecționatele participante, în condițiile în care organizatorii analizează combinații între baze de pregătire și hoteluri situate în apropierea orașelor-gazdă.

Fotbalul a dispărut de pe arenă în 2012

Darlington Arena a fost inaugurată în 2003 și a reprezentat timp de nouă ani casa clubului Darlington FC.

Situația financiară dificilă a clubului a schimbat însă destinul stadionului. Darlington a intrat de trei ori în insolvență în perioada în care încerca să susțină costurile arenei, iar în 2012 echipa a părăsit definitiv stadionul.

Ulterior, Darlington Mowden Park RFC a cumpărat arena pentru aproximativ două milioane de lire sterline și a transformat-o în terenul său de acasă. De atunci, stadionul nu a mai fost folosit pentru fotbal profesionist.

Arena nu a rămas însă abandonată în sens propriu. Complexul continuă să găzduiască rugby și dispune de săli, saloane și alte spații utilizate inclusiv pentru conferințe și nunți.

Un hotel de patru stele, la mai puțin de trei kilometri

Unul dintre avantajele care ar putea readuce Darlington Arena în circuitul fotbalistic internațional este amplasarea.

Blackwell Grange Hotel, un hotel de patru stele amenajat pe proprietatea unui conac din secolul al XVII-lea, se află la mai puțin de două mile de stadion și dispune de 108 camere. Asocierea dintre o bază sportivă și o unitate de cazare apropiată reprezintă unul dintre criteriile analizate pentru facilitățile destinate echipelor.

Darlington, situat în nord-estul Angliei, oferă totodată legături către mai multe dintre orașele implicate în organizarea Euro 2028.

Printre stadioanele selectate pentru disputarea meciurilor se numără St. James’ Park din Newcastle, Etihad Stadium din Manchester și Hill Dickinson Stadium din Liverpool.

Mai multe baze din nord-estul Angliei sunt evaluate

Darlington Arena nu este singura facilitate din regiune luată în calcul pentru echipele care vor participa la Campionatul European.

Pe listă se mai află centrul de pregătire Rockliffe al clubului Middlesbrough, precum și facilități din Newcastle, între care Hilton Newcastle Tyne Bridge și Whitley Park.

Selecția finală ar putea oferi Darlington Arena o revenire neașteptată în fotbalul de nivel înalt. Dacă va fi aleasă, stadionul ar putea primi o echipă participantă la Euro 2028 la aproape 16 ani după ultimul sezon în care a fost folosit în mod regulat pentru fotbal.