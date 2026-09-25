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Gheorghe Hagi, după meciul România – Suedia: „Capul sus, mergem înainte”. Ce gânduri are selecționerul pentru următorul meci al naționalei

Gheorghe Hagi a declarat, în urma meciului dintre România - Suedia din Liga Națiunilor, că trebuie analizate atât lucrurile bune cât și cele mai puțin bune, însă le-a transmis „tricolorilor” să țină „capul sus”.
Gheorghe Hagi, după meciul România - Suedia: „Capul sus, mergem înainte”. Ce gânduri are selecționerul pentru următorul meci al naționalei
Ioana Târziu
26 sept. 2026, 00:21, Sport
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Selecționerul Gheorghe Hagi a declarat la Antena 1, în urma meciului dintre România – Suedia finalizat cu victoria suedezilor, că „reflectăm, analizăm și mergem înainte”.

Întrebat ce anume le-a transmis băieților în urma partidei, Hagi a răspuns că le-a transmis să țină „capul sus”.

„Am făcut și lucrurile bune, dar trebuie să vedem și lucrurile mai puțin bune. Probabil trebuie să avem și noi mai multă posesie, să ținem mai mult mingea, să avem mai mult curaj”, a declarat selecționerul.

Acesta a declarat că, dacă nu „jucam doar vertical, atunci cred că ieșeau lucrurile mai bine”.

Întrebat dacă este mulțumit de evoluția lui Ianis Hagi, selecționerul a răspuns că așa „ca toți ceilalți, a încercat să facă cât au putut fiecare”.

Au alergat, s-au zbătut, dar după aceea noi trebuie să avem mai mult control ca echipă, ca să avem mai mult controlul mingii și atunci cred eu că lucrurile se vor schimba”, a continuat Hagi.

De asemenea, a fost întrebat ce gânduri are pentru următorul meci al naționalei, care se va juca luni cu Bosnia şi Herţegovina.

Gheorghe Hagi a spus că îi pare rău că meciul se va juca fără spectatori, deoarece publicul contează foarte mult.

„Ne pare rău că, pentru că ați văzut cât contează publicul. Dar suntem acasă și probabil o să încercăm să câștigăm”, a conchis selecționerul.

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