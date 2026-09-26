Ucraina elimină Italia, deținătoarea trofeului, și ajunge în premieră în finala Billie Jean King Cup la tenis feminin

Italia, campioană în 2024 și 2025 în Billie Jean King Cup, nu își mai poate apăra trofeul și a ratat astfel șansa de a câștiga competiția pentru al treilea an consecutiv.

Kalinina și Svitolina au decis semifinala

Primul punct al confruntării a fost obținut de Anhelina Kalinina, care a învins-o pe Tyra Grant, scor 6-3, 6-4. Ucraineanca, locul 48 WTA, a respectat astfel statutul de favorită în fața italiencei clasate pe poziția 150 în ierarhia mondială. Meciul a durat o oră și 26 de minute.

Ucraineanca a ajuns astfel la cinci victorii în cinci meciuri disputate în această ediție a Billie Jean King Cup. Grant a fost introdusă în echipa Italiei în locul Elisabettei Cocciaretto, după ce Tathiana Garbin a decis să schimbe formula folosită în sferturile de finală.

Kalinina a controlat partida după primul break obținut în setul inaugural și nu i-a permis adversarei să revină în joc. Grant a avut o singură minge de break în setul secund, dar ucraineanca a rezistat presiunii și a închis meciul în două seturi.

Svitolina a dominat duelul cu Paolini

Elina Svitolina a adus punctul decisiv după ce a învins-o categoric pe Jasmine Paolini, scor 6-2, 6-2, într-o oră și trei minute.

Svitolina, numărul 7 mondial, a început agresiv și a realizat două breakuri în primele trei game-uri. Paolini a recuperat unul dintre ele și a redus diferența, însă ucraineanca a reușit un nou break și a câștigat primul set.

În actul secund, Svitolina a repetat scenariul și s-a desprins rapid la 4-0. Paolini a încercat să oprească seria adversarei, însă Svitolina a închis partida la prima minge de meci, cu un forehand câștigător de-a lungul liniei.

Pentru Paolini, înfrângerea pune capăt unei serii de zece victorii consecutive în Billie Jean King Cup. Italianca obținuse două dintre aceste succese chiar în sferturile de finală de la Shenzhen, unde a contribuit decisiv la victoria cu China, scor 2-1.

Revanșa Ucrainei după semifinala din 2025

Victoria reprezintă și o revanșă pentru Ucraina, eliminată de Italia în semifinalele ediției de anul trecut, cu 1-2. În 2025, Paolini a învins-o pe Svitolina în meciul de simplu și apoi a contribuit, alături de Sara Errani, la succesul Italiei în partida de dublu decisivă.

Italia avea și un avantaj clar în confruntările directe înaintea semifinalei de la Shenzhen, câștigând toate cele cinci dueluri precedente cu Ucraina, inclusiv semifinala de anul trecut.

În finala programată duminică, Ucraina va întâlni Cehia, care a trecut de Spania cu 2-0 în cealaltă semifinală, disputată vineri.

Pentru Ucraina, calificarea reprezintă prima finală din istoria sa în Billie Jean King Cup și, totodată, prima finală într-o competiție internațională pe echipe la tenis, luând în calcul și Cupa Davis.