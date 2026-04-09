România, învinsă de Franța în Billie Jean King Cup și încheie pe locul 3 în Grupa C a Grupei I Europa/Africa

România a început în forță duelul din Billie Jean King Cup, prin victoria obținută de Carmen Herea, care a produs surpriza zilei. Sportiva română a învins-o clar pe fosta jucătoare de Top 10, Kristina Mladenovic, scor 6-3, 6-2.

Franța a restabilit egalitatea prin Léolia Jeanjean, care a trecut de Elena Bertea în două seturi, scor 6-2, 7-5.

Punctul decisiv al confruntării s-a jucat la dublu, unde perechea României, formată din Ilinca Amariei și Carmen Herea, a cedat în fața cuplului francez alcătuit din Jeanjean și Mladenovic.

Meciul a fost foarte echilibrat, decis în super tie-break, scor 6-7 (12), 6-2, 10-7 pentru perechea franceză.

În ciuda înfrângerii, România a arătat un nivel competitiv ridicat în fața câștigătoarei grupei. Tricolorele veneau după o victorie categorică, 3-0, în fața Norvegiei, și o înfrângere cu Letonia, scor 1-2.

Franța a câștigat grupa, cu victorii pe linie, asigurându-și calificarea în play-off-ul de promovare în Grupa Mondială a Billie Jean King Cup.

Letonia a învins cu 3-0 Norvegia și s-a situat pe locul secund, cu 2 victorii și o înfrângere.

România încheie pe locul 3. Va juca sâmbătă într-un play-off de menținere în Grupa I Europa/Africa, cu Georgia, ocupanta poziției a 4-a în Grupa B.