Prima pagină » Politic » Elena Lasconi: „Dacă nu se anulau, câștigam alegerile. Georgescu era coșul de gunoi al istoriei”

Elena Lasconi: „Dacă nu se anulau, câștigam alegerile. Georgescu era coșul de gunoi al istoriei”

Elena Lasconi a declarat că ar fi câștigat alegerile prezidențiale din 2024 în fața lui Călin Georgescu, dacă turul al doilea al scrutinului ar fi avut loc.
Elena Lasconi, despre „naționalismul sănătos” al lui Nicușor Dan: „Ce-ai făcut, mă, tu, ăsta care ești la conducere” pentru țară?
Elena Lasconi, despre „naționalismul sănătos” al lui Nicușor Dan: „Ce-ai făcut, mă, tu, ăsta care ești la conducere” pentru țară?
Lasconi, despre „sistem”: „Sunt aceiași care se rotesc între ei, PSD, PNL, toți”
Lasconi, despre „sistem”: „Sunt aceiași care se rotesc între ei, PSD, PNL, toți”
Test pentru candidatul la premier: de câte ori trebuie întrebat cât e salariul minim până răspunde
Test pentru candidatul la premier: de câte ori trebuie întrebat cât e salariul minim până răspunde
Mureșan, întrebat dacă programul de guvernare a fost făcut cu AI: „Nu l-am scris de mână cu pixul”
Mureșan, întrebat dacă programul de guvernare a fost făcut cu AI: „Nu l-am scris de mână cu pixul”
Siegfried Mureșan: Neparticiparea PSD la votul de învestitură ar fi „un act ostil”
Siegfried Mureșan: Neparticiparea PSD la votul de învestitură ar fi „un act ostil”
Petre Apostol
26 sept. 2026, 15:41, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

„Dacă nu se anulau, câștigam alegerile. Georgescu era coșul de gunoi al istoriei. Nu mai vorbea nimeni despre el și lucrurile stăteau mai bine”, a declarat Elena Lasconi, într-un interviu pentru Digi24, sâmbătă.

Întrebată dacă Călin Georgescu mai are un viitor în politica românească, Elena Lasconi a spus că acest lucru este posibil și a susținut că anularea alegerilor l-a transformat într-un „martir”.

„S-ar putea să aibă, au făcut din el un martir. Anularea alegerilor a fost cea mai nasoală chestie care s-a întâmplat în țara asta și o lovitură mare, mare de atâta democrație din România”, a declarat Lasconi.

Lasconi a afirmat, totodată, că o parte dintre oamenii care îl susțin pe Georgescu sunt persoane dezamăgite de actuala clasă politică.

„Sunt oameni de bună credință care cred în Georgescu pentru că oamenii ăștia nu au mai găsit o voce în scena politică. Pentru că scena politică s-a stricat din ce în ce mai tare”, a afirmat Lasconi.

Georgescu și Lasconi urmau să se confrunte în turul al doilea

Călin Georgescu s-a clasat pe primul loc în primul tur al alegerilor prezidențiale din 24 noiembrie 2024, cu 22,94% din voturi, iar Elena Lasconi a obținut 19,18%, ocupând locul al doilea.

Turul al doilea era programat pentru 8 decembrie 2024, între Georgescu și Lasconi. Curtea Constituțională a anulat însă, pe 6 decembrie, întregul proces electoral și a decis reluarea alegerilor.

Recomandarea video

SONDAJ: Cât de mult risipim în viața de zi cu zi și care sunt soluțiile la îndemână pentru antirisipă în viața cotidiană?
G4Media
Stația de metrou la care nimeni nu trebuie să coboare, „Cimitirul Pădurii”, trenul fantomă și alte povești ascunse din Stockholm
GSP.ro
Trei olimpici de 16 ani, din Oradea, premiați de Eurostat la Competiția Europeană de Statistică. Proiectul lor a desființat cu date concrete prejudecățile despre români
Gandul
'Profetul Apocalipsei', care a prezis moartea Reginei Elisabeta a II-a, face predicții TULBURĂTOARE pentru 2028
Cancan
Au intrat peste Cristina ICH în casă! Cum au găsit-o: „A fost filmat totul”
Prosport
Traian Băsescu spune de ce este PSD atât de enervat de nominalizarea lui Siegfried Mureșan ca premier: „Un vânt rece, siberian, suflă pe culoarele politicii românești”
Libertatea
Salata de vinete care nu se înnegrește și nu devine apoasă. Cum o prepari?
CSID
Geely E2 ajunge în România. Detalii despre electrica rival pentru Renault 5 și VW ID. Polo
Promotor
ANALIZĂ. Ce face România cu gazele în perspectiva celei mai grele ierni pentru toată Europa
Economedia