Elena Lasconi: „Dacă nu se anulau, câștigam alegerile. Georgescu era coșul de gunoi al istoriei”

„Dacă nu se anulau, câștigam alegerile. Georgescu era coșul de gunoi al istoriei. Nu mai vorbea nimeni despre el și lucrurile stăteau mai bine”, a declarat Elena Lasconi, într-un interviu pentru Digi24, sâmbătă.

Întrebată dacă Călin Georgescu mai are un viitor în politica românească, Elena Lasconi a spus că acest lucru este posibil și a susținut că anularea alegerilor l-a transformat într-un „martir”.

„S-ar putea să aibă, au făcut din el un martir. Anularea alegerilor a fost cea mai nasoală chestie care s-a întâmplat în țara asta și o lovitură mare, mare de atâta democrație din România”, a declarat Lasconi.

Lasconi a afirmat, totodată, că o parte dintre oamenii care îl susțin pe Georgescu sunt persoane dezamăgite de actuala clasă politică.

„Sunt oameni de bună credință care cred în Georgescu pentru că oamenii ăștia nu au mai găsit o voce în scena politică. Pentru că scena politică s-a stricat din ce în ce mai tare”, a afirmat Lasconi.

Georgescu și Lasconi urmau să se confrunte în turul al doilea

Călin Georgescu s-a clasat pe primul loc în primul tur al alegerilor prezidențiale din 24 noiembrie 2024, cu 22,94% din voturi, iar Elena Lasconi a obținut 19,18%, ocupând locul al doilea.

Turul al doilea era programat pentru 8 decembrie 2024, între Georgescu și Lasconi. Curtea Constituțională a anulat însă, pe 6 decembrie, întregul proces electoral și a decis reluarea alegerilor.