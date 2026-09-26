Întrebarea la care programul lui Mureșan nu răspunde. Negrescu: Lipsește tocmai răspunsul care ar trebui să dea sens

Negrescu: Programul pare făcut „pentru a bifa niște capitole”

Victor Negrescu susține că programul de guvernare propus de PNL-USR nu oferă o viziune clară asupra obiectivelor României și a modului în care acestea ar urma să fie atinse.

„Programul de guvernare propus de PNL-USR este lipsit de conținut și de ambiție. Pare scris mai degrabă pentru a bifa niște capitole decât pentru a spune ce vrea România să obțină în următorii ani și cum intenționează să o facă”, afirmă europarlamentarul PSD, sîmbătă, pe Facebook.

Negrescu amintește că PNL s-a aflat la guvernare începând din 2019 și susține că partidul are „7 ani de liberalism fără rezultate și mai bine de 1 an de austeritate”. Acesta afirmă și că o parte dintre măsurile propuse în program „anulează măsuri promovate și adoptate de PNL”.

Critici privind politica externă și investițiile

Europarlamentarul susține că programul nu oferă răspunsuri suficiente în special în ceea ce privește politica externă, afacerile europene și fondurile europene.

Negrescu critică lipsa unei componente economice și comerciale clare a politicii externe și spune că documentul nu explică modul în care companiile românești vor fi sprijinite să intre pe piețe noi sau cum vor fi crescute exporturile.

„Nu vedem concret cum vor fi sprijinite companiile românești să intre pe piețe noi, cum vrem să creștem exporturile sau cum transformăm diplomația românească într-un instrument real de promovare economică”, spune Negrescu.

Și atragerea investițiilor străine este, în opinia sa, tratată superficial. Negrescu susține că România ar trebui să identifice investițiile strategice pe care le dorește în domenii precum tehnologia, inteligența artificială, energia, industria de apărare, industria farmaceutică și producția avansată.

„Ambasadele și instituțiile statului ar trebui să aibă obiective economice măsurabile. Nu putem aștepta ca investitorii să descopere singuri România. Dimensiunea relațiilor bilaterale este complet ignorată”, afirmă europarlamentarul.

România și viitorul buget european

Negrescu critică și lipsa unor obiective clare privind negocierile pentru bugetul Uniunii Europene din perioada 2028-2034.

„Urmează una dintre cele mai importante negocieri pentru România din acest deceniu”, susține europarlamentarul, referindu-se la viitorul politicii de coeziune, al agriculturii, dezvoltării rurale și al finanțării competitivității europene.

Potrivit lui Negrescu, programul nu precizează suficient de clar mandatul cu care România intră în aceste negocieri, prioritățile la care nu este dispusă să renunțe sau alianțele pe care intenționează să le construiască pentru susținerea acestora.

El critică și abordarea privind viitorul Fond European pentru Competitivitate și susține că România trebuie să pregătească din timp companiile, universitățile și centrele de cercetare pentru accesarea finanțărilor europene.

Fondurile europene și ținta de 10 miliarde de euro anual

În ceea ce privește fondurile europene, Negrescu susține că programul conține „cifre și promisiuni”, dar prea puține explicații despre modul în care acestea vor fi puse în practică.

Acesta critică ținta privind atragerea a minimum 10 miliarde de euro anual din politica de coeziune începând din 2027, susținând că aceasta nu este însoțită de un plan de execuție.

„Pentru asta ai nevoie de proiecte mature, lucrări executate, cofinanțare, facturi și capacitate administrativă. Programul ar fi trebuit să arate drumul până la această țintă, nu doar să scrie cifra”, afirmă Negrescu.

Europarlamentarul critică și prevederile referitoare la proiectele PNRR care nu vor putea fi finalizate. El spune că programul nu precizează către ce surse de finanțare vor fi transferate acestea și nici nu garantează că proiectele vor putea fi terminate.

Marea Neagră și Republica Moldova

Negrescu afirmă că și capitolul privind Marea Neagră conține obiective care sunt deja în lucru la nivel european.

Social-democratul spune că a susținut transformarea securității Mării Negre într-o prioritate europeană și a promovat Hub-ul european de securitate maritimă.

„Guvernul trebuia să operaționalizeze structura și să aplice pentru fondurile disponibile încă din această toamnă. De aceea, nu mai este suficient ca un program de guvernare să anunțe că vrea acest hub”, spune europarlamentarul.

În ceea ce privește Republica Moldova, Negrescu susține că România are nevoie de proiecte comune care să apropie efectiv țara de Uniunea Europeană, în domenii precum infrastructura, energia, investițiile, educația și administrația.

Diaspora, tratată prin formulări generale

Europarlamentarul PSD critică și modul în care programul abordează diaspora, despre care spune că este tratată prin prea multe formulări generale.

Negrescu susține că românii din străinătate reprezintă o resursă strategică pentru România și că printre aceștia se află antreprenori, cercetători și profesioniști care ar putea contribui la economia românească.

„Iar despre diaspora găsim din nou prea multe formulări generale. Milioanele de români din afara țării sunt o resursă strategică pentru România (…). Un program modern ar trebui să explice cum îi conectăm cu economia românească, cum atragem capitalul și expertiza lor și cum construim rețele românești de influență economică și profesională”.

„Ce vrem să fie România peste cinci sau zece ani?”

În final, Negrescu spune că programului îi lipsește tocmai răspunsul care ar trebui să îi dea direcție.

„În final, lipsește tocmai răspunsul care ar trebui să dea sens întregului program. Ce vrem să fie România peste cinci sau zece ani?”, afirmă europarlamentarul PSD.

El susține că nu este suficient „spunem că suntem pro-europeni și pro-atlantici” , ci că programul de guvernare „trebuie să explice ce facem cu această apartenență pentru a genera investiții, locuri de muncă mai bine plătite, exporturi, securitate și influență”.

„România avea nevoie de un proiect de politică externă și europeană. PNL-USR a prezentat, în schimb, slogane de bifat într-un program de guvernare. În vremurile pe care le trăim, este mult prea puțin”, conchide Negrescu.

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a depus, sâmbătă, la Parlament, programul de guvernare și lista miniștrilor propuși, deschizând astfel etapa parlamentară a procedurii de învestire a noului Executiv.