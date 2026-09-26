„Să se dea de la stat cu țârâita”. Raluca Turcan critică politica PSD în domeniul muncii

Raluca Turcan, propusă pentru funcția de ministru al Muncii, susține că reformele din domeniu trebuie continuate și îi ironizează pe social-democrați pentru criticile aduse programului de guvernare.

Liberala a reacționat sâmbătă la criticile formulate de fostul ministru al Muncii Florin Manole la adresa programului propus pentru minister. Social-democratul a susținut că documentul include reforme deja realizate sau jaloane PNRR închise, întrebând retoric: „Mai e cineva serios în PNL?”

„Mă bucur tare când văd PSD preocupat de reformă. E ceva nou, dar un lucru bun!”, a scris Raluca Turcan pe rețelele sociale.

Ea susține că unele dintre măsurile considerate încheiate de PSD trebuie continuate sau nu sunt încă pe deplin operaționalizate.

„Pentru PSD, reforma se reduce la țintele pe care le-am fixat în 2021. Unele îndeplinite în PNRR. Și în concepția lor, treaba-i gata! Să aplaudăm și să ne culcăm pe o ureche”, a afirmat Turcan.

Turcan: Unele reforme trebuie duse mai departe

Raluca Turcan a indicat trei domenii în care consideră că reformele trebuie continuate: reglementarea cumulului pensiei cu salariul de la stat pentru pensiile de serviciu și pensiile militare, digitalizarea sistemului de pensii și interconectarea bazelor de date din asistența socială cu ANAF și autoritățile locale.

În cazul cumulului pensiei cu salariul de la stat, Turcan susține că măsura este blocată în Parlament, iar în privința digitalizării spune că există în continuare calcule greșite sau documente privind contributivitatea care nu sunt luate în considerare.

„Faptul că încă există calcule greșite sau documente care atestă contributivitatea și care nu sunt luate în calcul ar trebui să fie considerată o problemă gravă. Chiar dacă PSD strigă că e proces încheiat”, a transmis ea.

Turcan susține și interconectarea bazelor de date din asistența socială cu ANAF și autoritățile locale, pentru a putea fi verificate mai ușor persoanele care primesc ajutoare de la stat.

„Asistența socială trebuie să fie o plasă de siguranță pentru cei vulnerabili, nu un substitut pentru muncă”, a afirmat liberala.

Turcan, despre politica PSD: „Să știe toată lumea că e la mâna statului”

„Politica PSD în domeniu e limpede, singura pe care o știe: să se dea de la stat cu țârâita, să știe toată lumea că e la mâna statului. Și cam atât!”, a scris aceasta.

„Salut interesul brusc al PSD pentru reformă. Ar fi și mai util dacă, în loc să scrie noțiuni greu de înțeles, ar continua reformele începute și ar debloca măsurile care încă așteaptă să fie aplicate”, a mai spus Raluca Turcan.