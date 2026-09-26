11 organizații italiene, mesaj tranșant în ceea ce îl privește pe Siegfried Mureșan: RO.AS.IT. nu vorbește în numele întregii comunități italiene

Într-un comunicat comun, organizațiile semnatare afirmă că au luat act „cu surprindere și profundă îngrijorare” de poziția exprimată public de RO.AS.IT. cu privire la această desemnare.

Semnatarii precizează că RO.AS.IT. are dreptul de a-și exprima propriile opinii, însă susțin că aceasta nu reprezintă întreaga comunitate italiană din România și nici diversitatea organizațiilor și grupurilor care formează această comunitate.

„Poziția exprimată de o singură organizație nu poate fi prezentată și nici percepută drept poziția întregii comunități italiene din România”, se arată în comunicat.

Comunitatea italiană, mai largă decât reprezentarea parlamentară

Potrivit organizațiilor semnatare, comunitatea italiană din România include atât cetățeni români de origine italiană, cât și cetățeni italieni rezidenți în România, antreprenori și investitori, profesioniști, familii și reprezentanți ai mediilor academic, cultural și educațional.

Acestea susțin că RO.AS.IT., organizație care reprezintă în Parlament minoritatea italiană potrivit legislației în vigoare, nu poate fi considerată reprezentanta întregii realități sociale și economice italiene din România.

Organizațiile atrag atenția că o eventuală asociere între poziția unei singure structuri și întreaga comunitate poate genera confuzie în spațiul public și în mediile politice și instituționale.

Apel pentru evitarea asocierii comunității cu o poziție politică

Semnatarii susțin că nu doresc să intervină în politica internă a României prin susținerea sau contestarea unor partide, persoane ori formule politice.

În comunicat se subliniază că desemnarea candidatului pentru funcția de prim-ministru reprezintă o procedură constituțională și instituțională și că numele comunității italiene sau relațiile istorice dintre România și Italia nu ar trebui utilizate pentru transmiterea unor mesaje politice care nu sunt asumate de întreaga comunitate.

„Nu acceptăm ca opiniile unei singure structuri să fie atribuite, implicit sau explicit, tuturor italienilor rezidenți în România, tuturor antreprenorilor italieni ori tuturor organizațiilor italiene active în țară”, afirmă organizațiile.

Acestea mai spun că nu acceptă ca reputația comunității italiene să fie asociată cu o poziție politică pe care organizațiile semnatare nu și-au asumat-o.

Organizațiile semnatare reafirmă relația România–Italia

În partea finală a comunicatului, organizațiile își reafirmă respectul față de România, instituțiile democratice și statul de drept. Totodată, acestea subliniază importanța relației strategice și a legăturilor istorice de prietenie dintre România și Italia.

Comunicatul este semnat de Camera de Comerț Italiană pentru România (CCIPR), Confindustria România, Com.It.Es. România, Asociația FUTURA A.I.I., Comunitatea Italiană – Friulana Greci, Confederația Italienilor din toată Lumea, CIM România, Asociațiile Emiliano-Românilor din România, Asociația Italienilor din Bihor, Comitetul Italienilor din România și Comitetul Tricolorului în Lume.