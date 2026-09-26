Raluca Turcan anunță prioritățile dacă revine la Ministerul Muncii: taxe mai mici pe salarii și eliminarea supraimpozitării contractelor part-time

Printre prioritățile enumerate de Turcan se numără reducerea în timp a taxării salariilor, eliminarea supraimpozitării contractelor part-time, finalizarea recalculării pensiilor, modificări în sistemul de salarizare publică și extinderea măsurilor destinate persoanelor vulnerabile și familiilor.

„Primesc cu responsabilitate nominalizarea de către Partidul Naţional Liberal și premierul desemnat pentru funcția de ministru al Muncii în guvernul Siegfried Muresan”, a transmis Raluca Turcan pe Facebook.

PNL a validat-o pe Turcan pentru Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, alături de ceilalți miniștri liberali propuși pentru Cabinetul Mureșan.

„Munca trebuie valorizată. Căutată. Încurajată”

Turcan, care a mai condus Ministerul Muncii între decembrie 2020 și noiembrie 2021, spune că una dintre prioritățile unui eventual nou mandat ar fi creșterea numărului persoanelor active pe piața muncii.

„În primul rând, munca trebuie valorizată.Căutată. Încurajată. În România, taxele și contribuțiile pot ajunge la 41,5% pentru un salariat care nu beneficiază de deduceri, potrivit OECD. E prea mult. Vrem mai mulți oameni activi și, în timp, taxe mai mici pe salarii”, a transmis Raluca Turcan.

Potrivit mesajului său, acest obiectiv ar urma să fie urmărit prin eliminarea supraimpozitării contractelor part-time, flexibilizarea formelor de muncă și acordarea de sprijin persoanelor care acceptă un loc de muncă departe de domiciliu. Turcan menționează și programe destinate tinerilor și persoanelor de peste 50 de ani, precum și o legătură mai strânsă între ajutoarele sociale, formarea profesională și revenirea beneficiarilor pe piața muncii.

„Nu toți cei care lucrează la stat sunt privilegiați”

Raluca Turcan a abordat și situația angajaților din sectorul public, susținând că aceștia sunt uneori tratați colectiv drept responsabili pentru dezechilibre care provin din anumite privilegii.

„De prea multe ori, bugetarii sunt transformați pe nedrept în țapi ispășitori pentru excesele și privilegiile de care beneficiază o minoritate. Nu toți cei care lucrează la stat sunt privilegiați. Sunt profesori, medici, oameni de cultură, asistenți sociali, funcționari care muncesc corect și care merită să fie plătiți corect”, a afirmat Turcan.

În acest context, aceasta susține introducerea unei salarizări publice pe care o descrie drept mai echitabilă.

Turcan: „Pensionarii nu trebuie să fie cei care plătesc nota dezechilibrelor bugetare”

O altă componentă importantă a mesajului vizează sistemul de pensii. Turcan afirmă că ajustările necesare pentru echilibrarea finanțelor publice nu ar trebui transferate asupra pensionarilor.

„La fel, pensionarii nu trebuie să fie cei care plătesc nota dezechilibrelor bugetare. Au muncit și au contribuit o viață întreagă, iar statul are obligația să le protejeze, atât cât îi permit resursele, puterea de cumpărare și drepturile câștigate prin contribuții”, a transmis aceasta.

Printre măsurile pe care le enumeră se află „pensii indexate cu inflația în limita bugetului pe 2027, finalizarea recalculării pensiilor, eliminarea cumulului pensiei de serviciu cu salariul la stat și mai puțină fraudă și risipă”.

Sprijin pentru persoanele cu dizabilități, vârstnici și familiile care apelează la FIV

Turcan afirmă că un eventual nou mandat la Ministerul Muncii ar trebui să acorde o atenție sporită serviciilor destinate persoanelor vulnerabile.

„De aceea vreau servicii sociale, medicale și educaționale mai aproape de cei vulnerabili, centre și îngrijire la domiciliu pentru vârstnici, locuri de muncă accesibile și tehnologii asistive pentru persoanele cu dizabilități. Și vreau să fim alături de familiile tinere, cu deduceri fiscale și inclusiv alături de cele care trec prin lupta grea de a avea un copil, prin continuarea și extinderea programului FIV”, a scris Raluca Turcan.

Ea susține că aceste măsuri ar trebui transformate în politici publice „indiferent de parcursul politic al următoarelor zile”.

Raluca Turcan a subliniat că preluarea efectivă a mandatului depinde de votul de învestitură al Parlamentului.

Alături de Turcan, PNL îi propune în Cabinetul Mureșan pe Mircea Abrudean la Interne, Alexandru Nazare la Finanțe, Oana Gheorghiu la Sănătate, Dragoș Pîslaru la Investiții și Proiecte Europene, Mihai Dimian la Educație și Cercetare și Sebastian Burduja la Energie.