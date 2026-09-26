Lasconi, despre „sistem”: „Sunt aceiași care se rotesc între ei, PSD, PNL, toți”

Elena Lasconi, primarul municipiului Câmpulung Muscel și fostă candidată la alegerile prezidențiale, susține că partidele s-au transformat în „grupuri de interese”, în care aceiași oameni se rotesc între ei.

Întrebată, sâmbătă, la Digi24, dacă experiența de candidat la Președinția României a ajutat-o să înțeleagă mai bine ce este „sistemul”, Lasconi a răspuns afirmativ.

„Sunt aceiași care se rotesc între ei, PSD, PNL, toți. Mi se pare că, într-un fel, la toate măgăriile pe care le vezi, la toți corupții pe care îi vezi la televizor, că s-au transformat partidele în niște grupuri de interese”, a declarat Elena Lasconi.

Lasconi: „Îi căpătuiește pe toți din familie sau prietenii”

În opinia sa, cei care fac parte din acest „sistem” își folosesc pozițiile pentru a-și favoriza apropiații.

„Atât. Să-i dau lui cutărică, lui cutărică. Îi căpătuiește pe toți din familie sau prietenii. Și restul nu contează”, a spus Lasconi.

Fosta candidată la alegerile prezidențiale a descris apoi, în termeni critici, ceea ce consideră a fi atitudinea politicianului român: „Știți vorba aia: ningă, plouă, trăsnească, numai în cap să nu mă lovească. Cam așa e pentru politicianul român. Măi, nu-i interesează”, a afirmat Lasconi.

„Eu am fost acolo, în politică. Am stat la masă, eram singura femeie, cu toți bărbații ăia mari și puternici care conduc România. Vai de capul nostru”, a spus Lasconi, referindu-se la propria experiență în politică.

„Nivelul este foarte jos și toți sunt numai și numai pe combinații”, a mai spus Lasconi.

Lasconi dă vina pe „sistem” pentru anularea alegerilor

Întrebată cui îi atribuie anularea alegerilor prezidențiale, rușilor sau românilor, Lasconi a indicat „sistemul”.

„A fost sistemul. Categoric sistemul. De la noi, de aici”, a răspuns fosta candidată la Președinție. „Părerea mea, acum poate că peste 50 de ani o să vedem adevărul”, a adăugat ea.

Lasconi i-a menționat în acest context pe președintele francez Emmanuel Macron, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, susținând că nu crede că anularea scrutinului ar fi fost posibilă fără acordul lor.

„Eu nu zic că ei și-au dat OK-ul, dar eu cred că nu se putea face fără asta”, a nuanțat însă afirmația.

Totodată, Lasconi a calificat anularea alegerilor drept „cea mai nasoală treabă care s-a întâmplat în țara asta” și „o lovitură mare, mare dată democrației din România”.

Întrebată și dacă crede că Lucian Pahonțu, directorul Serviciului de Protecție și Pază (SPP), „conduce România”, Lasconi a răspuns: „Cred că da. Conduce de mulți ani”.