Elena Lasconi, despre „naționalismul sănătos” al lui Nicușor Dan: „Ce-ai făcut, mă, tu, ăsta care ești la conducere” pentru țară?

Fosta candidată la alegerile prezidențiale s-a declarat dezamăgită de prestația șefului statului și a afirmat că regretă că l-a indicat pe Bolojan drept soluție pentru funcția de premier.

Lasconi a vorbit și despre propria experiență electorală, spunând că cea mai mare greșeală a sa a fost decizia de a candida la Președinție și că se gândește „foarte serios” dacă va mai intra într-o cursă electorală.

Lasconi, despre Nicușor Dan: „Sunt foarte mulți români care se simt prost”

Întrebată despre poziționarea externă a președintelui Nicușor Dan, Lasconi și-a concentrat criticile asupra modului în care acesta se prezintă și se comportă la întâlnirile oficiale.

„Ce credibilitate ai când tu tragi de șosetă și te scarpini în nas? Și te mai duci cu un rucsac, cu nu știu ce, în el. Nu. Dați-mi voie. Hai să nu intrăm pe ăsta, că mă mă enervează, pentru că mă simt prost. Și cred că sunt foarte mulți români care se simt prost. Care au girat pentru omul ăsta. E lumina, olimpicul. Suntem dezamăgiți de ceea ce vedem și multe ori este rușine. Mai ales românii din diaspora. Doamne, deci când ajunge omul ăsta printr-o țară pe unde sunt români, e rușinea rușinilor”, a declarat Elena Lasconi.

Lasconi l-a criticat pe Nicușor Dan și pentru comportamentul său în timpul unei întâlniri la care participa și președintele ucrainean Volodimir Zelenski și a afirmat: „Nu se poate așa ceva. Deci suntem de râsul lumii”.

De ce spune că regretă că l-a indicat pe Bolojan pentru funcția de premier

Lasconi a revenit și asupra susținerii exprimate anterior pentru Ilie Bolojan. Ea a explicat că îl considera potrivit pentru funcția de prim-ministru datorită experienței sale administrative, dar că ulterior și-a schimbat opinia.

„Eu am răspuns, am fost prima persoană care a spus asta, regret că am spus-o, de ce? M-am gândit că, pentru funcția de premier, ne trebuie un profesionist. Și cine putea să aibă mai multă experiență în administrație decât domnul Bolojan? A făcut din Oradea un oraș superb, da? A fost și președintele Consiliului Județean. Experiența politică e foarte importantă. M-am gândit că el ar fi soluția”, a declarat Lasconi.

Ea a criticat apoi măsurile luate de Bolojan, susținând că ajustările bugetare au vizat domenii pe care ea le consideră sensibile, în timp ce companiile de stat nu ar fi beneficiat de aceeași atenție:

„După ce am văzut ce-a făcut, în primele, adică stai tu și zici gata, jap, jap, te vreau. Jap, jap, luăm de la mame, de la persoane cu handicap, tăiem proiecte. Într-un capitalism nu omori investițiile. Nu te ocupi și nu arunci niciun ochi spre companiile de stat, care sunt găuri negre, da?”

„Naționalismul sănătos? Asta e o prostie”

Lasconi a respins și conceptul de „naționalism sănătos” invocat de Nicușor Dan.

„Asta e o prostie. Nu există așa ceva. Cum adică naționalism sănătos? Hai să vorbim despre lucrurile reale”, a declarat ea.

Lasconi susține că politicienii ar trebui evaluați în funcție de lucrurile concrete pe care le-au făcut, nu după afișarea simbolurilor naționale în campaniile electorale.

„Ce ai făcut tu pentru țărișoara asta? Dacă ești așa de român. Ce ai făcut tu, mă? Tu ăsta, care ești la guvern acum, care ești la conducere, ce ai făcut?”, a afirmat Lasconi.

„Cea mai mare greșeală este că am candidat”

Elena Lasconi a făcut și o evaluare critică a propriei participări la cursa prezidențială. Întrebată care a fost cea mai mare greșeală din campania electorală, aceasta a răspuns:

„Cea mai greșeală este că am candidat. Că am încercat să salvez un partid și un popor care îmi dorește să fie salvat. Eu dacă voiam să candidez la prezidențiale, mă pregăteam înainte cu 2-3 ani. Pe tot ce înseamnă politică externă, mă pregăteam.”

Lasconi a spus că a fost nevoită să învețe din mers și că una dintre greșelile sale a fost încercarea de a răspunde tuturor întrebărilor primite în timpul campaniei.

„M-am apucat să iau taurul de coarne și să învăț din mers. Și am învățat mult, mult. Erau uimiți consultanții pe care îi aveam. Cât de mult am putut să absorb. Și a fost o greșeală din partea mea că am încercat să răspund la toate întrebările. Și am fost cinstită, adică am zis, că ceilalți o dădeau cotit așa”, a declarat ea.

Întrebată dacă se gândește să nu mai candideze, Lasconi a răspuns: „Mă gândesc foarte serios. Probabil, pentru că am început niște lucruri și vreau să las în urma mea”, indicând apoi proiectele locale pe care spune că vrea să le finalizeze la Câmpulung Muscel.