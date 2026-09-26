Florin Manole critică în termeni duri programul PNL pe domeniul Muncii: E jenant pentru 3 partide

Florin Manole începe postarea pe Facebook prin a afirma că programul este „criticabil”.

Prima problemă semnalată de fostul ministru este legată de reforma pensiilor de serviciu din domeniul apărării. Manole susține că în program apare formularea potrivit căreia reforma ar putea fi promulgată până la 19 octombrie 2023, iar președintele ar putea să o semneze sub numărul 282/2023.

„Nu contează că suntem în septembrie 2026”, ironizează Manole, care amintește că reforma pensiilor de serviciu reprezintă Jalonul 215 din PNRR și susține că acesta este deja închis.

„Mai e cineva serios în PNL?”

Ministrul critică astfel actualizarea programului și întreabă dacă „mai e cineva serios la PNL”,

punând sub semnul întrebării modul în care a fost elaborat documentul.

Un alt exemplu invocat este digitalizarea Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP), menționată, potrivit lui Manole, la pagina 84 a programului. Ministrul spune că susține obiectivul, însă atrage atenția că acesta ar fi trebuit deja implementat în cadrul PNRR.

„Sunt 100% de acord cu ideea”, afirmă Manole, adăugând că proiectul ar fi trebuit finalizat până la 31 august 2026, moment la care Comisia Europeană și Ministerul Muncii ar fi putut testa și declara închis Jalonul 240 din PNRR.

Florin Manole menționează și Sistemul Național Integrat de Asistență Socială, pe care îl consideră o reformă necesară, dar precizează că și această măsură este deja asociată unui jalon PNRR închis, respectiv Jalonul 170.

Măsuri deja implementate

O critică aparte vizează reforma Inspecției Muncii (ITM). Manole afirmă că aceasta nu reprezintă o măsură deja implementată sau un jalon PNRR și face, în schimb, referire la un dosar al Direcției Naționale Anticorupție (DNA), indicând numărul 304/2/P/2026. Potrivit ministrului, dosarul ar fi fost deschis după apariția unor imagini în care șefi ai ITM ar fi fost surprinși punând „traistele” în portbagaj. Manole îi critică în acest context pe Ilie Bolojan și Florin Pîslaru, susținând că aceștia nu ar fi reacționat public în acest caz.

În final, ministrul Muncii își încheie mesajul într-o notă ironică, afirmând că se oprește la aceste exemple și că situația este „jenantă pentru 3 partide”.

Manole transmite, totodată, o apreciere ironică celor de la Ministerul Muncii, susținând că, în ultimii ani, instituția a implementat deja o mare parte dintre măsurile prezentate în programul atribuit lui Siegfried Mureșan.