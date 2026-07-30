Florin Cîțu: Reforma salarizării făcută în grabă este o prostie și va crește salariile la stat

„Nu poți să faci o lege a salarizării într-o lună de zile, este utopic, e o prostie. Nu ai făcut-o până acum, la revedere, e clar că nu avem voința politică să facem reformă în acest sector, dar nu vii cu o lege pe ultima sută de metri, pentru că ea va fi o lege proastă, care va crea mai multe probleme decât va rezolva”.

Declarațiile au fost făcute la RFI de fostul premier Florin Cîțu, care critică forma actuală a proiectului de care depind 770 de milioane de euro din PNRR.

Florin Cîțu taxează legea salarizării: „Pe de o parte, e clar că cei care ne conduc nu înțeleg ce înseamnă să faci reformă. Reformă nu înseamnă doar să treci o lege cu câteva zile înainte, să bifezi un jalon. Legea aceasta nu este făcută pentru a trece un jalon în PNRR. Ea a fost pusă în PNRR pentru a reforma sistemul de salarizare din sectorul public din România. Asta nu se face peste noapte. Inițial, au fost doi ani de zile. OK, nu s-a făcut în doi ani de zile. Au mai adăugat până în 2026, dar nu poți să vii cu o variantă în ultima lună și să crezi că este reformă”.

În opinia sa, ca fost ministru de Finanțe, „chiar dacă va trece, să presupunem printr-o minune că trece această lege, ea nu va fi o reformă, va fi doar încă o lege care crește salariile în sectorul bugetar, dar nu este o reformă, pentru că nu poți să faci așa ceva într-o lună de zile. Obiectivul nu este să bifezi un jalon în PNRR, obiectivul era să faci reforma în sectorul bugetar”.

Criterii de performanță la stat

Florin Cîțu spune că legea salarizării ar trebui să aducă și criterii de performanță la stat: „Trebuie să creezi un sistem de salarizare care să-i motiveze pe oameni, pe de o parte, să fie în sectorul bugetar, în același timp să aibă performanță în sectorul bugetar. Nu este vorba doar despre a crește salariile în sectorul bugetar (…). Știm un singur lucru, (legea salarizării-n.r.) crește costurile cu anvelopa salarială cu 12 miliarde de lei. O reformă care doar îți adaugă costuri permanente de cheltuieli cu 12 miliarde de lei nu este reformă. Ar fi trebuit să vedem criterii de performanță, un sistem de bonusuri doar preferențial, nu pentru toată lumea, multe lucruri care funcționează în sectorul privat pot fi transpuse și în sectorul bugetar (…). Gândiți-vă, în sectorul bugetar, cu salariile în medie mai mari decât în sectorul privat, în toți acești ani, este aproape imposibil să fii concediat”.

Fostul premier consideră că „nu poți să faci o lege într-o lună de zile, este utopic, este o prostie și este ireal să intri în acest joc. Nu ai făcut-o până acum, la revedere, e clar că nu avem voința politică să facem reformă în acest sector, dar nu vii cu o lege pe ultima sută de metri, pentru că ea va fi o lege proastă, care va crea mai multe probleme decât va rezolva și o lege care va trebui modificată de zeci de ori în următorii ani, așa cum s-a întâmplat în trecut, când tot am avut legi făcute peste noapte, pe genunchi”.