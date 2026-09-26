„Ne-a ajuns!”. Băsescu, despre desemnarea lui Mureșan: Un vânt rece, siberian, suflă pe culoarele politicii românești

„Această desemnare ne enervează!”

„Această desemnare ne enervează! Un vânt rece, siberian, suflă pe culoarele politicii românești”, a scris Traian Băsescu, sâmbătă, pe Facebook.

Fostul președinte afirmă că președintele a desemnat pentru funcția de prim-ministru „un om bine școlit în România şi Germania şi deplin respectat la Bruxelles în instituţiile europene”.

„Cum să pui la București un premier care…?”

Băsescu se referă apoi la direcția pe care Mureșan ar putea să o urmeze în funcția de premier, menționând statul de drept, independența justiției și lupta anticorupție.

„Cum să pui la București un premier care o să înceapă iar cu statul de drept, cu justiția independentă, cu lupta anticorupție? Ne-a ajuns!”, afirmă fostul președinte.

„Armata de manipulare şi dezinformare”

Traian Băsescu susține că „armata de manipulare şi dezinformare a trecut imediat la treabă” după desemnarea lui Mureșan.

„Mureşan? Trădător, omul nemţilor, asociat cu mafia, nu apără România”, scrie Băsescu, enumerând acuzațiile pe care le atribuie celor care contestă desemnarea.

Fostul președinte continuă în aceeași notă ironică, afirmând că, potrivit „adevăraţilor patrioţi”, un premier potrivit pentru România ar fi „un personaj având dificultăţi în utilizarea limbii române, dacă se poate fără diploma de bacalaureat şi eventual să-l doară în… de deficit”.

„Asta E!!!!!”, încheie Traian Băsescu.

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a depus, sâmbătă, la Parlament, programul de guvernare și lista miniștrilor propuși, deschizând astfel etapa parlamentară a procedurii de învestire a noului Executiv.