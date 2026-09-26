Prima pagină » Politic » „Ne-a ajuns!”. Băsescu, despre desemnarea lui Mureșan: Un vânt rece, siberian, suflă pe culoarele politicii românești

„Ne-a ajuns!”. Băsescu, despre desemnarea lui Mureșan: Un vânt rece, siberian, suflă pe culoarele politicii românești

Fostul președinte Traian Băsescu afirmă că desemnarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier aduce „un vânt rece, siberian” pe culoarele politicii românești și ironizează mesajele celor care îl acuză pe acesta că este „trădător” sau „omul nemților”.
„Ne-a ajuns!”. Băsescu, despre desemnarea lui Mureșan: Un vânt rece, siberian, suflă pe culoarele politicii românești
Fostul președinte al României Traian Băsescu. Sursa foto: Emanuel Titus Iliesi/Mediafax Foto
Alexandra-Valentina Dumitru
26 sept. 2026, 15:22, Politic
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

„Această desemnare ne enervează!”

„Această desemnare ne enervează! Un vânt rece, siberian, suflă pe culoarele politicii românești”, a scris Traian Băsescu, sâmbătă, pe Facebook.

Fostul președinte afirmă că președintele a desemnat pentru funcția de prim-ministru „un om bine școlit în România şi Germania şi deplin respectat la Bruxelles în instituţiile europene”.

„Cum să pui la București un premier care…?”

Băsescu se referă apoi la direcția pe care Mureșan ar putea să o urmeze în funcția de premier, menționând statul de drept, independența justiției și lupta anticorupție.

„Cum să pui la București un premier care o să înceapă iar cu statul de drept, cu justiția independentă, cu lupta anticorupție? Ne-a ajuns!”, afirmă fostul președinte.

„Armata de manipulare şi dezinformare”

Traian Băsescu susține că „armata de manipulare şi dezinformare a trecut imediat la treabă”  după desemnarea lui Mureșan.

„Mureşan? Trădător, omul nemţilor, asociat cu mafia, nu apără România”, scrie Băsescu, enumerând acuzațiile pe care le atribuie celor care contestă desemnarea.

Fostul președinte continuă în aceeași notă ironică, afirmând că, potrivit „adevăraţilor patrioţi”, un premier potrivit pentru România ar fi „un personaj având dificultăţi în utilizarea limbii române, dacă se poate fără diploma de bacalaureat şi eventual să-l doară în… de deficit”.

„Asta E!!!!!”, încheie Traian Băsescu.

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a depus, sâmbătă, la Parlament, programul de guvernare și lista miniștrilor propuși, deschizând astfel etapa parlamentară a procedurii de învestire a noului Executiv.

Recomandarea video

SONDAJ: Cât de mult risipim în viața de zi cu zi și care sunt soluțiile la îndemână pentru antirisipă în viața cotidiană?
G4Media
Stația de metrou la care nimeni nu trebuie să coboare, „Cimitirul Pădurii”, trenul fantomă și alte povești ascunse din Stockholm
GSP.ro
Trei olimpici de 16 ani, din Oradea, premiați de Eurostat la Competiția Europeană de Statistică. Proiectul lor a desființat cu date concrete prejudecățile despre români
Gandul
Ce a făcut Vlad Bălțățeanu în noaptea în care Valentina a fost găsită fără viață. Camerele de supraveghere au surprins TOT
Cancan
Au intrat peste Cristina ICH în casă! Cum au găsit-o: „A fost filmat totul”
Prosport
Cine e Kimberly Guilfoyle, ambasadoarea care a spus că americanii pot răsturna orice guvern: era să devină nora lui Donald Trump
Libertatea
Salata de vinete care nu se înnegrește și nu devine apoasă. Cum o prepari?
CSID
Geely E2 ajunge în România. Detalii despre electrica rival pentru Renault 5 și VW ID. Polo
Promotor
ANALIZĂ. Ce face România cu gazele în perspectiva celei mai grele ierni pentru toată Europa
Economedia