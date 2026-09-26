Papa Leon a lăudat „entuziasmul, energia și dăruirea” tinerilor în cadrul slujbei din Paris. Ce politicieni de rang înalt au participat la liturghie

În timpul Liturghiei de sâmbătă, Papa le-a spus credincioșilor că persoanele catolice nu ar trebui să-și țină credința pentru ei, ci „s-o lase să se reverse, pentru ca cei pe care îi întâlniți să se poată înviora”.

Liderul Bisericii Catolice s-a adresat și tinerilor în discursul său, descriindu-i drept „Biserica de astăzi”, notează BBC.

„Cât de frumos este să văd entuziasmul, energia și dăruirea voastră și bucuria pe care o aduceți comunităților creștine”, a spus el.

După ce a fost întâmpinat vineri de Macron, Papa a fost însoțit de 80.000 de tineri pe Stade de France din nordul Parisului.

Macron nu a participat la evenimentul de sâmbătă și nu va fi prezent la niciuna dintre slujbele Papei în timpul vizitei sale. Președintele francez vrea să evite să pară că încalcă regulile stricte ale Franței privind separarea Bisericii de stat.

Totuși, liderul francez a fost reprezentat de soția lui, Brigitte, și de premierul francez Sébastien Lecornu.

De asemenea, au participat și mai mulți candidați pentru alegerile prezidențiale de anul viitor.

Marine Le Pen, din partea partidului de extremă dreapta Adunarea Națională, și conservatorul Bruno Retailleau au fost fotografiați la Place de la Concorde înainte de eveniment. Și centriștii Édouard Philippe și Gabriel Attal au fost, de asemenea, văzuți.

Sâmbătă, Papa s-a întâlnit cu migranți și voluntari în cadrul vizitei sale la centrul Maison Bakhita, o asociație care sprijină refugiații. Suveranul Pontif a lăudat organizația pentru că ne-a invitat „să-i vedem pe cei invizibili”.

De asemenea, el a subliniat „rolul fundamental al femeilor în construirea unei civilizații a iubirii”, potrivit aceleiași surse.