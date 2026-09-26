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Rusia acuză Europa că zădărnicește negocierile de pace pentru Ucraina

Rusia acuză Europa că zădărnicește negocierile de pace pentru Ucraina. Într-un discurs la ONU, Serghei Lavrov acuză Occidentul că „înarmează masiv” Kievul și îl ajută să vizeze cu drone civili și infrastructura civilă.
Rusia acuză Europa că zădărnicește negocierile de pace pentru Ucraina
Hepta/Mediafax Foto
Laura Buciu
26 sept. 2026, 22:12, Știri externe
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Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a acuzat sâmbătă țările europene că fac „tot posibilul pentru a zădărnici” perspectivele unor negocieri de pace între Rusia și Ucraina, în cadrul unui discurs susținut la Adunarea Generală a ONU de la New York, scrie Andolu.

Lavrov a acuzat Occidentul că „înarmează masiv” Ucraina și ajută Kievul să vizeze civili și infrastructura civilă cu drone și rachete.

„Occidentul aspiră să provoace Rusiei o înfrângere strategică, însă aceste aspirații îi vor conduce pe cei care incită la război într-un impas strategic”, a declarat el.

Referindu-se la Orientul Mijlociu, Lavrov a afirmat că Rusia este convinsă că a sosit momentul soluționării „problemei principale” din regiune prin asigurarea statalității palestiniene, în baza „nenumăratelor” rezoluții ale ONU.

De asemenea, el a îndemnat SUA să îi elibereze imediat pe fostul președinte venezuelean Nicolas Maduro și pe soția acestuia și a calificat drept „inacceptabilă” utilizarea forței pentru uciderea regretatului Lider Suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei.

În ceea ce privește inteligența artificială, Lavrov a declarat că Moscova susține inițiativa Chinei de a înființa o organizație globală pentru cooperare în acest domeniu.

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