Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a acuzat sâmbătă țările europene că fac „tot posibilul pentru a zădărnici” perspectivele unor negocieri de pace între Rusia și Ucraina, în cadrul unui discurs susținut la Adunarea Generală a ONU de la New York, scrie Andolu.

Lavrov a acuzat Occidentul că „înarmează masiv” Ucraina și ajută Kievul să vizeze civili și infrastructura civilă cu drone și rachete.

„Occidentul aspiră să provoace Rusiei o înfrângere strategică, însă aceste aspirații îi vor conduce pe cei care incită la război într-un impas strategic”, a declarat el.

Referindu-se la Orientul Mijlociu, Lavrov a afirmat că Rusia este convinsă că a sosit momentul soluționării „problemei principale” din regiune prin asigurarea statalității palestiniene, în baza „nenumăratelor” rezoluții ale ONU.

De asemenea, el a îndemnat SUA să îi elibereze imediat pe fostul președinte venezuelean Nicolas Maduro și pe soția acestuia și a calificat drept „inacceptabilă” utilizarea forței pentru uciderea regretatului Lider Suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei.

În ceea ce privește inteligența artificială, Lavrov a declarat că Moscova susține inițiativa Chinei de a înființa o organizație globală pentru cooperare în acest domeniu.