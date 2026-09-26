Haos în New York și Boston: o furtună violentă va atinge intensitatea maximă. Zeci de mii de oameni fără curent

Furtuna aduce ploi abundente și vânt puternic

Furtuna, denumită Nor’easter, atinge intensitatea maximă sâmbătă și va provoca „inundații costiere periculoase și condiții dificile pe plaje, vânt puternic și ploi abundente” în zone precum New York și Boston, a anunțat Serviciul Național de Meteorologie al SUA (NWS), potrivit BBC.

În New York și New Jersey au fost declarate stări de urgență, iar acesta din urmă se confruntă deja cu inundații costiere în unele zone. Sunt prognozate ploi și vânt puternic din Virginia până în Maine.

Concertul mult așteptat al lui Ed Sheeran de la Boston s-a numărat printre evenimentele anulate.

Aproape 150.000 de gospodării au rămas fără electricitate

Furtuna Nor’easter provoacă deja pene de curent pe scară largă. Aproape 150.000 de gospodării au rămas până acum fără electricitate, potrivit PowerOutage.us.

Administrația Federală a Aviației le-a recomandat pasagerilor să verifice împreună cu companiile aeriene situația zborurilor. Peste 1.100 de zboruri au avut întârzieri, iar alte aproximativ 400 au fost anulate, potrivit FlightAware.

Luna plină de sâmbătă este prognozată să agraveze inundațiile de pe coastă. Străzi și locuințe au fost inundate sâmbătă în comunitățile de coastă Surf City și Manasquan din New Jersey.

„Îi îndemn pe toți locuitorii din New Jersey să ia această furtună în serios, să rămână vigilenți și să urmeze indicațiile autorităților locale”, a declarat guvernatoarea Mikie Sherrill.

The Nor’easter storm is already making its presence FELT across parts of New Jersey 😳 Stay safe, New Jersey! pic.twitter.com/11D9W7Xv2w — ✬ 5 ✬ (@_King_Castle_) September 26, 2026

Autoritățile avertizează asupra inundațiilor

Serviciul Național de Meteorologie a transmis în alerta sa: „Pregătiți-vă imediat pentru inundații semnificative în zonele joase din apropierea țărmului, inclusiv drumuri acoperite de apă și efecte asupra locuințelor și afacerilor”.

În New York, autoritățile avertizează că rafalele de vânt pot ajunge la 55 mph (86 km/h) pe parcursul weekendului, ceea ce poate duce la doborârea copacilor și la pene de curent.

„Nu călătoriți dacă nu este necesar, Nu conduceți și nu mergeți pe jos prin apa provenită din inundații”, le-a transmis primarul Zohran Mamdani locuitorilor, într-un mesaj video.

În zona Bostonului, echipa de baseball Red Sox și-a mutat meciul de duminică după-amiază din seria cu Chicago Cubs pentru vinerea următoare.

Mai multe evenimente au fost anulate

Și meciul de fotbal american dintre Red Bull New York și St. Louis City SC a fost anulat.

De asemenea, Global Citizen Festival, programat în Central Park din New York și la care urmau să cânte Lauryn Hill, Wyclef Jean și John Legend, nu va mai avea loc.

Concertul lui Ed Sheeran de pe stadionul Gillette Stadium, din zona Bostonului, a fost anulat din motive de siguranță, au anunțat reprezentanții stadionului.