Papa Leon cere Bisericii Catolice să combată abuzurile sexuale, în cadrul liturghiei din Lourdes

„Biserica trebuie să aibă curajul să fie prima care trece prin această convertire. Pentru a vindeca rănile adânci, actele de infidelitate și abaterile dureroase comise în mijlocul ei, trebuie să stăm cu umilință sub privirea purificatoare a Domnului”, a spus Papa Leon al XIV-lea.

Papa Leon consideră că recunoașterea greșelilor este esențială

Conform Euronews, Suveranul Pontif a adăugat că „recunoașterea propriilor greșeli este esențială pentru progresul nostru spiritual”.

Duminică, Papa s-a întâlnit în privat cu episcopii francezi, lăudând eforturile acestora de a combate abuzurile sexuale și îndemnându-i să rămână vigilenți.

„În ultimii ani, ați înfruntat cu hotărâre flagelul dureros al abuzurilor împotriva minorilor comise de membri ai clerului sau într-un context eclezial”, le-a spus el, conform unor declarații publicate de Vatican.

„Ați luat măsuri curajoase pentru a răspunde, prin ascultare, căutarea adevărului, dreptății, iertării, despăgubirii și un angajament ferm față de o cultură a prevenirii și protecției împotriva acestor crime”, a adăugat acesta.

Papa i-a îndemnat pe episcopi să-și continue eforturile, sprijinind în același timp membrii clerului.

„Este important să continuăm pe această cale”

„Este important să continuăm pe această cale, menținând cea mai mare vigilență. În același timp, clerul vostru trebuie să fie sprijinit și încurajat. Știu că acesta este punctul central al preocupării voastre părintești”, a spus el.

Papa Leon urma să se întâlnească duminică cu șapte supraviețuitori ai abuzurilor sexuale comise de clerici, inclusiv o persoană care a fost abuzată la vârsta adultă.

Cu toate acestea, întâlnirea a atras critici din partea unor supraviețuitori. Aceștia au pus la îndoială modul în care au fost selectați participanții, potrivit sursei citate.