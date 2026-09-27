Papa Leon al XIV-lea critică ideea morții asistate, în timpul vizitei în Franța, la Lourdes

Suveranul pontif a insistat asupra caracterului inviolabil al demnității umane și a afirmat că adoptarea unei norme juridice nu îi conferă automat, din perspectiva doctrinei catolice, legitimitate morală, relatează Franceinfo.

„Ceea ce este legal nu este neapărat moral”

„Este imposibil să considerăm normal să dăm moartea”, a declarat Leon al XIV-lea în discursul susținut la Accueil Notre-Dame din Lourdes.

Papa a adăugat că „ceea ce este legal nu este neapărat moral”, în contextul în care Parlamentul francez a votat un text privind ajutorul pentru moarte.

Adresându-se persoanelor bolnave și celor care le îngrijesc, Leon al XIV-lea a afirmat că demnitatea nu depinde de starea de sănătate sau de alte circumstanțe ale vieții.

„Persoana umană este demnă prin simplul fapt că există (…) demnitatea sa nu se măsoară și nu se discută”, a spus Papa.

Apel către personalul medical

Suveranul pontif a respins ceea ce a descris drept o formă de „falsă compasiune” și a făcut apel la cadrele medicale să rămână concentrate asupra îngrijirii persoanelor aflate în suferință.

„Nicio lege umană nu trebuie să vă facă să vă pierdeți certitudinea demnității”, a afirmat Leon al XIV-lea.

„Tentația de a da moartea sub forma unei false compasiuni trebuie respinsă ferm”, a continuat Papa. Suveranul pontif a susținut că vocația personalului medical este aceea de „a veghea asupra persoanei care suferă și nu de a o suprima”.

Declarațiile reprezintă poziția Papei și se înscriu în doctrina Bisericii Catolice privind protejarea vieții umane. Ele intervin într-un moment în care Franța dezbate cadrul legislativ referitor la ajutorul pentru moarte.

Aproximativ 200.000 de persoane, la slujba de la Lourdes

Discursul a fost susținut în cea de-a treia zi a vizitei lui Leon al XIV-lea în Franța. În cursul dimineții, Papa a celebrat o slujbă în aer liber la Lourdes, la care au participat aproximativ 200.000 de persoane.

În timpul celebrării, suveranul pontif a lansat un apel la „pace” și „dialog”.

Vizita de la Lourdes include și tema abuzurilor sexuale comise în cadrul Bisericii. Leon al XIV-lea le-a transmis episcopilor francezi că trebuie să continue măsurile adoptate împotriva acestui fenomen și să mențină „cea mai mare vigilență”.

Papa urma, de asemenea, să se întâlnească cu șapte persoane care au suferit abuzuri sexuale în contexte legate de Biserică. Întâlnirea era programată să se desfășoare cu ușile închise.