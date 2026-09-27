Foamete în orașul ucrainean Oleșki, ocupat de Rusia. Localnicii ar fi ajuns să mănânce iarbă și câini

Potrivit mărturiilor culese de publicația germană Bild, unii dintre localnici ar fi ajuns să consume iarbă și câini pentru a supraviețui. Reporterii Bild afirmă că au intract în contact cu persoane care cunosc situația din Oleșki, dar fiind că accesul în regiunea respectivă este limitat.

Aproximativ 1.500 de adulți și 50 de copii ar mai fi în oraș

Potrivit publicației germane, aproximativ 1.500 de adulți și 50 de copii ar mai fi rămas în Oleșki, iar alte circa 4.000 de persoane s-ar afla în zonele periferice.

Locuitorii contactați de Bild descriu un oraș puternic distrus, în care deplasarea în exterior ar fi extrem de periculoasă. Publicația susține că drumurile din jurul localității sunt minate și relatează existența unor mine de mici dimensiuni lansate din drone.

Bild acuză, pe baza mărturiilor obținute, și militari ruși că ar folosi drone împotriva civililor și că ar comite jafuri și ucideri arbitrare.

În oraș nu ar mai exista alimentare cu energie electrică, iar unele dintre persoanele rămase folosesc panouri solare. Conexiunile de telefonie sunt, la rândul lor, foarte greu accesibile.

Ultima livrare de alimente ar fi ajuns în luna mai

Conform relatării, ultima livrare de alimente care a reușit să ajungă în Oleșki înaintea operațiunii recente a fost efectuată pe 26 mai.

Autoritățile ucrainene ar fi încercat între timp să organizeze evacuarea locuitorilor. Publicația germană susține că partea rusă ar fi acceptat inițial discuțiile, dar că ulterior contactul s-a întrerupt, fără un răspuns de mai bine de patru luni.

Bild relatează și despre o tentativă de a ajunge în localitate cu un convoi, la 1 septembrie, care ar fi fost atacat.

Ucraina anunță că a trimis patru tone de alimente cu drone

Într-o evoluție ulterioară relatării inițiale, armata ucraineană a anunțat că a reușit să transporte aproximativ patru tone de alimente către populația din Oleșki.

Operațiunea s-ar fi desfășurat pe timpul nopții, proviziile fiind transportate cu drone și lansate în aproximativ 100 de puncte stabilite în prealabil. Mai multe unități militare ucrainene ar fi participat la acțiune, iar imagini despre care Kievul susține că surprind operațiunea au fost făcute publice.

Livrarea aeriană indică dificultatea accesului terestru în localitate și amploarea problemelor cu aprovizionarea descrise de persoanele contactate de publicația germană.

Condiții extreme de supraviețuire

Publicația afirmă că lipsa alimentelor ar fi ajuns atât de gravă încât unii locuitori consumă iarbă și câini. Articolul menționează inclusiv existența unor zvonuri privind cazuri de canibalism, însă nu există dovezi sau cazuri confirmate care să demonstreze că acestea s-au produs.

Yona Tukuser, originară din Odesa și cercetătoare a marilor perioade de foamete din istoria Ucrainei, avertizează asupra efectelor psihologice și sociale extreme pe care înfometarea prelungită le poate produce.

Oleșki se află pe malul stâng al Niprului, la sud de Herson. Situația exactă a populației rămase în oraș este greu de stabilit, relatările provenind de la autoritățile ucrainiene și de la surse care au discutat cu publicația germană.