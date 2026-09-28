Coreea de Sud solicită scuze din partea Kievului pentru încălcarea secretului privind cei doi prizonieri de război nord-coreeni

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a dezvăluit această informație joi în fața ONU, explicând că „nu a fost ușor să-i captureze vii”.

Omologul său sud-coreean, Lee Jae-myung, a deplâns ulterior încălcarea de către Kiev a acordului de confidențialitate pe această temă. Dmytro Lytvyn, consilier al domnului Zelenski, a replicat că Ucraina este „o țară deschisă” și a susținut că ar fi fost ciudat să predea soldații în secret, potrivit AFP.

„Faptul că partea ucraineană a încălcat acordul de confidențialitate dintre cele două țări și a divulgat unilateral informațiile este în sine o chestiune foarte gravă ”, a declarat duminică secretarul prezidențial sud-coreean pentru relații publice, Seong Ghi-hong.

El a adăugat că „declarația falsă a Serviciului de presă al prezidențialului ucrainean, conform căreia nu a existat un acord de confidențialitate, subminează grav încrederea dintre cele două guverne și dăunează grav relațiilor de prietenie dintre cele două țări”.

Prin urmare, președinția sud-coreeană solicită solemn „o explicație oficială și scuze”, a continuat secretarul prezidențial. Acesta a spus că sunt analizate „măsuri suplimentare care ar putea fi necesare”.

Cei doi soldați nord-coreeni au fost luați prizonieri de Ucraina în ianuarie 2025, în urma unei desfășurări militare a Phenianului în sprijinul aliatului său rus. Într-o scrisoare adresată unui ONG cu sediul la Seul, aceștia și-au exprimat dorința de a avea o „viață normală” în Coreea de Sud.

Indiferent dacă provin din Sud sau din Nord, toți coreenii sunt considerați cetățeni cu drepturi depline ai Coreei de Sud în conformitate cu Constituția. Oficialii de la Seul au confirmat că acest lucru se va aplica și oricărui soldat nord-coreean capturat în timpul războiului dintre Ucraina și Rusia, potrivit sursei citate.