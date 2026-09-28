Prima pagină » Știrile zilei » Coreea de Sud solicită scuze din partea Kievului pentru încălcarea secretului privind cei doi prizonieri de război nord-coreeni

Coreea de Sud solicită scuze din partea Kievului pentru încălcarea secretului privind cei doi prizonieri de război nord-coreeni

Oficialii din Coreea de Sud au cerut scuze de la Kiev duminică, pentru că au încălcat secretul transferului la Seul a doi prizonieri de război nord-coreeni, capturați de Ucraina în timpul conflictului cu Rusia.
Coreea de Sud solicită scuze din partea Kievului pentru încălcarea secretului privind cei doi prizonieri de război nord-coreeni
Sursa foto: Pixabay
Ioana Târziu
28 sept. 2026, 04:39, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a dezvăluit această informație joi în fața ONU, explicând că „nu a fost ușor să-i captureze vii”.

Omologul său sud-coreean, Lee Jae-myung, a deplâns ulterior încălcarea de către Kiev a acordului de confidențialitate pe această temă. Dmytro Lytvyn, consilier al domnului Zelenski, a replicat că Ucraina este „o țară deschisă” și a susținut că ar fi fost ciudat să predea soldații în secret, potrivit AFP.

Faptul că partea ucraineană a încălcat acordul de confidențialitate dintre cele două țări și a divulgat unilateral informațiile este în sine o chestiune foarte gravă ”, a declarat duminică secretarul prezidențial sud-coreean pentru relații publice, Seong Ghi-hong.

El a adăugat că „declarația falsă a Serviciului de presă al prezidențialului ucrainean, conform căreia nu a existat un acord de confidențialitate, subminează grav încrederea dintre cele două guverne și dăunează grav relațiilor de prietenie dintre cele două țări”.

Prin urmare, președinția sud-coreeană solicită solemn „o explicație oficială și scuze”, a continuat secretarul prezidențial. Acesta a spus că sunt analizate „măsuri suplimentare care ar putea fi necesare”.

Cei doi soldați nord-coreeni au fost luați prizonieri de Ucraina în ianuarie 2025, în urma unei desfășurări militare a Phenianului în sprijinul aliatului său rus. Într-o scrisoare adresată unui ONG cu sediul la Seul, aceștia și-au exprimat dorința de a avea o „viață normală” în Coreea de Sud.

Indiferent dacă provin din Sud sau din Nord, toți coreenii sunt considerați cetățeni cu drepturi depline ai Coreei de Sud în conformitate cu Constituția. Oficialii de la Seul au confirmat că acest lucru se va aplica și oricărui soldat nord-coreean capturat în timpul războiului dintre Ucraina și Rusia, potrivit sursei citate.

Recomandarea video

SONDAJ: Cât de mult risipim în viața de zi cu zi și care sunt soluțiile la îndemână pentru antirisipă în viața cotidiană?
G4Media
Stația de metrou la care nimeni nu trebuie să coboare, „Cimitirul Pădurii”, trenul fantomă și alte povești ascunse din Stockholm
GSP.ro
Scrisorile lui Siegfried Mureșan. Ce le-a transmis premierul desemnat miniștrilor săi înainte de votul din Parlament
Gandul
BREAKING! După Valentina, o altă femeie de 27 de ani din Vrancea a fost uc!să de soț. Ce s-a întâmplat între cei doi
Cancan
Fiul fondatorului celei mai puternice bănci din România, mesaj pentru Simona Halep în ziua în care a împlinit 35 de ani
Prosport
Momentul în care dronele ucrainene distrug simultan trei tancuri rusești ascunse la 65 de kilometri în spatele frontului
Libertatea
Ciroza poate apărea înainte de 50 de ani la persoanele cu ficat gras. Cine are un risc mai mare, potrivit unui nou studiu
CSID
De ce întârzie sistemul autonom Tesla în Europa și când este programat votul-cheie?
Promotor