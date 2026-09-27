Nou incident în Strâmtoarea Ormuz. Iranul spune că a capturat o dronă subacvatică a SUA, Pentagonul neagă

Incidentul intervine într-un moment de tensiune extremă în regiune, în timp ce Teheranul insistă că strategica rută maritimă rămâne închisă, relatează Euronews.

Gardienii Revoluției susțin că au capturat un REMUS 600

Forțele navale ale Gardienilor Revoluției din Iran (IRGC) au anunțat că au interceptat un vehicul subacvatic american în Strâmtoarea Hormuz, în urma unei operațiuni care ar fi combinat activități de informații și război electronic.

Potrivit versiunii prezentate de Teheran, aparatul capturat ar fi un REMUS 600, iar acesta ar fi fost predat specialiștilor militari iranieni pentru recuperarea și analizarea datelor stocate.

Vehiculele subacvatice autonome din familia REMUS sunt utilizate pentru mai multe tipuri de operațiuni, inclusiv supraveghere, cartografierea fundului mării, detectarea minelor și inspecții subacvatice.

Modelul REMUS 600 poate opera la adâncimi de până la 600 de metri și poate transporta diferite tipuri de senzori, camere și sisteme sonar.

Armata SUA neagă afirmațiile Iranului

Comandamentul Central al Statelor Unite (CENTCOM), responsabil pentru operațiunile militare americane din Orientul Mijlociu, a respins însă informațiile difuzate de partea iraniană.

Căpitanul Tim Hawkins, purtător de cuvânt al CENTCOM, a declarat pentru Al Jazeera că forțele americane dețin „controlul efectiv asupra tuturor dronelor noastre operaționale”.

Este pentru a doua oară în ultimele zile când Iranul susține că a interceptat echipamente subacvatice americane.

Marți, Gardienii Revoluției au anunțat interceptarea unui alt vehicul autonom, despre care au afirmat că este un Dive-LD produs de compania americană Anduril. Incidentul s-ar fi produs în apropierea intrării în Strâmtoarea Ormuz. Potrivit Euronews, Washingtonul nu oferise până duminică un răspuns public la această revendicare.

Iranul insistă că Strâmtoarea Ormuz este închisă

Dincolo de disputa privind drona, declarația Gardienilor Revoluției conține un nou avertisment privind circulația prin Strâmtoarea Hormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transporturile energetice mondiale.

IRGC a reiterat poziția Teheranului potrivit căreia strâmtoarea este „închisă” și a avertizat că forțele iraniene vor interveni împotriva trecerilor neautorizate și a activităților militare din zonă.

Tot duminică, comandantul armatei iraniene, generalul-maior Amir Hatami, a reafirmat pretențiile Iranului privind controlul asupra strâmtorii.

El a descris Hormuz drept „strâmtoarea onoarei noastre” și a susținut că Iranul nu va permite adversarilor să utilizeze această importantă rută logistică.

Hatami a cerut, totodată, statelor din Golf să contribuie la îndepărtarea forțelor americane din regiune, susținând că securitatea regională nu poate fi obținută în prezența Statelor Unite și a Israelului.

Șeful armatei iraniene: „Războiul nu s-a încheiat”

Comandantul militar iranian a transmis și un mesaj privind continuarea confruntării, afirmând că situația a intrat într-o etapă decisivă.

„Războiul nu s-a încheiat; am câștigat, dar trebuie să consolidăm această victorie, iar inamicul agresor, care a suferit lovituri severe, trebuie să fie în continuare pregătit să primească lovituri severe din partea dragilor soldați iranieni”, a declarat Hatami, potrivit sursei citate.

Declarațiile sale contrastează cu mesajul transmis duminică de președintele american Donald Trump, care a afirmat că se așteaptă la încheierea în curând a conflictului.

Trump a declarat pentru presa americană că prețurile petrolului vor scădea „imediat ce Iranul va renunța, imediat ce războiul se va încheia, ceea ce se va întâmpla în curând”.

Evoluțiile din Strâmtoarea Ormuz sunt urmărite cu atenție inclusiv în Europa, în condițiile în care orice perturbare prelungită a transporturilor prin această zonă poate exercita presiuni asupra piețelor internaționale de petrol și gaze și, implicit, asupra prețurilor energiei suportate de economiile europene, inclusiv România.