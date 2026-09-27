1.600 de dinți de lapte într-o groapă comună. Descoperirea care cutremură Mexicul

Descoperirea ar fi fost făcută în orașul Zacapu, din statul Michoacán, potrivit New York Post. Autoritățile statului neagă că ar fi primit vreo sesizare despre caz.

Grupul „Buscando Cuerpos en Todo México” a fost fondat de fosta deputată Margarita López. Fiica ei a dispărut în 2011, iar rămășițele i-au fost găsite doi ani mai târziu.

López a povestit pentru publicația mexicană Milenio că totul a început în 2021. Atunci, voluntarii au văzut fum ridicându-se de pe un deal, în timpul unei căutări.

Terenul ar aparține unui traficant de droguri din Sinaloa. Acolo, grupul ar fi găsit rămășițe umane, iar un anchetator a stabilit că un dinte provenea de la un copil.

De-a lungul anilor, voluntarii ar fi scos la iveală fragmente de oase. Recent, grupul a găsit ceea ce păreau a fi seturi de dinți de lapte.

Groapa comună din Zacapu. Voluntarii cer teste ADN pentru 1.600 de dinți de lapte

López sugerează, fără dovezi deocamdată, că dinții ar fi aparținut unor copii de 1-12 ani. Aceștia ar fi putut fi victime ale traficului de organe sau ale exploatării sexuale.

Descoperirea nu a fost confirmată prin teste medico-legale. Autoritățile nu au legat dinții de victime anume.

Procuratura din Michoacán afirmă că, din 2021, nu a primit nicio plângere sau cerere de expertiză legată de acest caz. Nici Procuratura Generală a Mexicului nu ar fi fost sesizată.

López contestă această poziție. Ea susține că recuperarea s-a făcut în prezența unor procurori și a personalului medico-legal, iar totul este documentat.

De două săptămâni, grupul protestează la Mexico City și cere teste genetice. López a solicitat și ajutorul Comitetului Internațional al Crucii Roșii.

În Mexic, peste 130.000 de persoane sunt date dispărute, printre care 18.104 copii.