30 de minute pe săptămână. Obiceiul care schimbă felul în care funcționează creierul

Cititul de plăcere este asociat cu un risc mai mic de declin cognitiv la bătrânețe, arată o nouă analiză.

Studiul a fost publicat în revista Psychological Medicine.

Cercetătorii au analizat sondaje, studii pe termen lung și cercetări de imagistică cerebrală despre lectura de plăcere. Analiza nu prezintă un experiment nou, ci identifică domeniile în care dovezile sunt cele mai solide.

Un studiu pe termen lung a urmărit adulți de peste 64 de ani. Cei care citeau săptămânal aveau un risc mai mic de declin cognitiv. Rezultatul s-a menținut în următorul deceniu, indiferent de nivelul de educație. Alte cercetări au asociat cititul regulat la bătrânețe cu un risc mai mic de demență.

Un sondaj a inclus peste 4.000 de adulți. Cei care citeau doar 30 de minute pe săptămână declarau mai des că înțeleg sentimentele celorlalți. Peste o treime au spus că lectura este metoda lor preferată de a gestiona stresul.

Un alt sondaj a inclus aproximativ 2.000 de participanți la un program de lectură în grup. Aproape trei sferturi au spus că cititul le-a îmbunătățit sănătatea mintală, iar mulți s-au simțit mai conectați cu ceilalți.

Efectele ar putea apărea încă din copilărie. Adolescenții care au început devreme să citească de plăcere aveau o atenție mai bună. Ei aveau și mai puține probleme de sănătate mintală. Cercetările au găsit și diferențe în zonele creierului legate de limbaj și de controlul emoțiilor.

Cercetătorii avertizează însă că studiile arată o asociere, nu o relație de cauzalitate. Cititorii pot fi mai educați, mai activi social sau pot avea și alte obiceiuri sănătoase.

Nu se știe încă dacă și cei care încep să citească la bătrânețe obțin beneficii similare. Editorialul semnalează și că cititul de plăcere este în scădere în rândul copiilor și adolescenților.