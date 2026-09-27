Moment emoționant la Shanghai: un canotor român și-a cerut iubita în căsătorie. Cei doi au făcut parte din același echipaj al României

Momentul a fost făcut public de Elisabeta Lipă, președintele Federației Române de Canotaj, care a relatat pe rețelele de socializare că cererea în căsătorie a avut loc după finala de la Shanghai.

„Claudiu a cerut-o în căsătorie pe Cristina, iar odată cu acel «DA», cei doi au pornit împreună pe un nou drum — drumul iubirii”, a scris Elisabeta Lipă.

Claudiu Neamțu, născut în 2002, și Cristina Drugă, născută în 2001, sunt componenți ai loturilor naționale ale României. Amândoi au fost incluși în echipa României pentru competiția Shanghai Sprints 2026, organizată de World Rowing, forul mondial de canotaj, sâmbătă și duminică.

Competiția de la Shanghai este o întrecere nouă și inedită, desfășurată pe un traseu de numai 500 de metri, în centrul orașului. A reunit la start 88 dintre cei mai valoroși canotori din lume.

Elisabeta Lipă a reacționat după momentul petrecut la finalul cursei.

„Până la urmă, noi știm cel mai bine că o barcă merge frumos atunci când doi oameni trag în aceeași direcție”, a completat ea.

Echipajul de 8 mixt al României a încheiat pe locul 4 la Shanghai.

Cristina Drugă este dublă campioană mondială în 2026. Canotoarea română a cucerit aurul atât în proba feminină de 8+1, cât și în cea de 8+1 mixt la Mondialele de la Amsterdam, în august. În proba feminină, România a stabilit și un nou record mondial. Claudiu Neamțu este, la rândul său, campion european în 2026, după aurul cucerit cu echipajul masculin de 8+1 la Varese.