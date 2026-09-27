România învinge Ungaria și obține medaliile de bronz la EHF Euro Cup 2026 la handbal feminin

România avea nevoie de o revenire solidă după eliminarea din semifinale, unde a fost învinsă sâmbătă de Danemarca, scor 20-28. Victoria în fața Ungariei îi aduce formației pregătite de Ovidiu Mihăilă locul al treilea la prima ediție a turneului final al EHF Euro Cup, competiție creată pentru echipele calificate automat la Campionatul European din decembrie.

Meciul pentru bronz a fost echilibrat în prima parte. Cele două echipe au intrat la cabine la egalitate, 16-16, după ce România a revenit de la un deficit de trei goluri, scor 7-10, în minutul 17.

În partea secundă, tricolorele au reușit să se desprindă. România a preluat controlul la reluarea jocului și s-a distanțat la patru lungimi în minutul 37, scor 21-17.

Ungaria a revenit, egalând la 23 și, respectiv, la 25, însă formația română a gestionat mai bine finalul și s-a impus cu 33-30.

Cristina Laslo a fost principala marcatoare a României, cu 7 goluri din 9 aruncări, având un procentaj de 78%. Elena Roșu a înscris 6 goluri, în timp ce Lorena Ostase și Crina Pintea au marcat câte 5. Portarul Bianca Curmenț a avut o contribuție importantă, cu 13 parade din 39 de aruncări, pentru un procentaj de 33%.

De cealaltă parte, Katrin Klujber a fost cea mai eficientă jucătoare a Ungariei, cu 11 goluri din 14 aruncări.

Pentru România, turneul de la București reprezintă o ultimă repetiție importantă înaintea Campionatului European feminin din 2026, competiție găzduită de România, Polonia, Cehia, Slovacia și Turcia.

În semifinalele de sâmbătă, Norvegia a învins Ungaria cu 27-23, iar Danemarca a trecut de România cu 28-20. Astfel, finala EHF Euro Cup 2026 va fi disputată între Norvegia și Danemarca, duminică, de la ora 17:00.