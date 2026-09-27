Cehia, campioană în tenisul feminin pentru a 12-a oară. Victorie în finala cu Ucraina din Billie Jean King Cup 2026

Karolina Muchova a adus primul punct al finalei Billie Jean King Cup 2026, după ce a trecut de Anhelina Kalinina cu 6-2, 6-3. Jucătoarea din Cehia, clasată pe locul 8 în lume, a controlat partida și a profitat de cele mai importante oportunități, având nevoie de puțin peste o oră pentru a-și impune jocul.

În al doilea meci, Linda Noskova a învins-o pe Elina Svitolina, scor 6-3, 7-6 (5), într-o partidă spectaculoasă. Jucătoarea cehă, campioană la Wimbledon, a revenit după ce Svitolina a condus în primul set cu 3-1 și a câștigat cinci game-uri consecutive pentru a întoarce setul.

Actul secund a fost mult mai echilibrat și nu a avut niciun break. Noskova a avut nevoie de tie-break pentru a încheia confruntarea și a aduce Cehiei trofeul.

Victoria are o importanță deosebită pentru Barbora Strycova, căpitanul echipei Cehiei, fostă componentă a generației care a dominat competiția și a câștigat șase titluri între 2011 și 2018.

Cehia a câștigat astfel 12 dintre cele 13 finale de Billie Jean King Cup în care a ajuns.

Pentru Ucraina, finala de la Shenzhen a reprezentat prima apariție în ultimul act al competiției. Echipa condusă de Illya Marchenko a reușit să elimine cu 2-0 în semifinale Italia, deținătoarea ultimelor două trofee, după ce trecuse în sferturi de Belgia cu 2-1.

Cehia a avut un parcurs aproape perfect la Shenzhen, cedând un singur set înaintea finalei. În sferturi, a eliminat Marea Britanie cu 2-0, iar în semifinale a trecut de Spania, tot cu 2-0.